Фотографии крупнейшей планеты в Солнечной системе были сделаны в процессе ввода космического телескопа в эксплуатацию – инженеры "Джеймса Уэбба" калибровали и проверяли работу четырех научных приборов и других систем обсерватории. Телескоп был сдан в эксплуатацию в начале этой недели, а во вторник, 12 июля, продемонстрировали первое фото, сделанное Джеймсом Веббом, которое ознаменовало начало научной работы обсерватории.

Не пропустите NASA опубликовало еще больше впечатляющих фотографий с телескопа "Джеймс Уэбб"

Снимки были сделаны на камеру ближнего инфракрасного диапазона NIRCam (Near-Infrared Camera), фильтры изменялись. На первом снимке с фильтром 2,12 мкм виден сам Юпитер. Второй был сделан с фильтром 3,23 мкм.



Фото Юпитера и Европы с фильтром 2,12 мкм / Фото NASA

Кроме Европы, на снимках можно рассмотреть кольца и еще два спутника Юпитера: Метиду и Фиву.



Снимки с фильтрами 2,12 (слева) и 3,23 (справа) мкм / Фото NASA

Ученым и самим не терпелось полюбоваться фотографиями – они подтверждают, что "Джеймс Уэбб" можно использовать и для наблюдения за объектами, расположенными совсем недалеко. А если повезет, то увидеть признаки извержений в Европе или сатурнианском Энцеладе.



Юпитер и Европа на снимке с фильтром 3,23 мкм / Фото NASA

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В NASA также напомнили, что "Джеймс Уэбб" умеет отслеживать перемещение объектов – требованием при разработке была способность следить за движущимися телами с угловой скоростью до 30 угловых миллисекунд в секунду (мсд/c). Эту функцию при калибровке системы также проверили: объектом стал астероид 6481 Тенцинг из пояса Марса и Юпитера. Выяснилось, что телескоп справляется с объектами, угловая скорость которых составляет до 67 мсд/с – в два раза быстрее.