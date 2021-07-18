7 июня 2021 года космическая автоматическая межпланетная станция Juno совершила близкий пролет спутника Юпитера Ганимеда. Почти через сутки после этого аппарат совершил 34-й облет Юпитера. Во время пролета спутника и облета Юпитера Juno сделала множество замечательных фотографий, которые были присланы на Землю. NASA объединило их в одно, чтобы создать анимацию путешествия космического аппарата от первого лица.

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Поразительное видео полета зонда Juno мимо Ганимеда и Юпитера: смотреть видео онлайн

Изображения обоих космических тел, сделанные с помощью камеры JunoCam. Они ортографически проектировались на цифровую сферу, что позволило создать анимацию полета.

Во время пролета возле Ганимеда, скорость аппарата относительно спутника составляла 67 тысяч километров в час. После этого Juno потребовалось всего 14,5 часов, чтобы преодолеть путь к Юпитеру, который составлял более 1 миллиона километров.

В момент сближения автоматическая станция оказалась с 3,4 тысячи километров от газового гиганта, что дало нам возможность в деталях рассмотреть штормы над южным полюсом. В свою очередь мощная гравитация Юпитера разогнала зонд до 210 тысяч километров в час относительно планеты. Кроме этого, орбитальный период был уменьшен с 53 дней до 43.

Автоматическая межпланетная станция Juno продолжит исследовать Юпитер еще долгое время.