Эволюция жизни: ученые обнаружили, что именно контролировало процесс развития живых организмов

Ученые тщательно исследовали геологические процессы, которые стали причиной формирования гигантских горных массивов. В результате они обнаружили, что именно эти супергоры контролировали эволюцию жизни.

Исследуя процессы образования гор, ученые обнаружили интересную закономерность: с образованием огромных горных массивов происходили "прыжки" в эволюции живых организмов. Горные хребты, становившиеся этому причиной, имели примерно такой же масштаб, как и Гималаи или даже больше.

Интересно Изменения в орбите Земли стали причиной уменьшения биоразнообразия океанов: исследование

Как именно гигантские горные массивы прошлого влияли на эволюцию

Обнаружить взаимосвязь между "прыжками" в процессе эволюции жизни и образованием гигантских горных массивов удалось благодаря циркону с низким содержанием лютеция. Дело в том, что такая комбинация минерала и редкоземельного элемента встречается лишь у корней гор, где существует огромное давление. Поэтому это является маркером формирования гигантских горных хребтов.

Первые "супергоры" образовались 2 – 1,8 миллиарда лет назад и совпадают во времени с появлением первых эукариотов.

1,8 – 0,8 миллиарда лет назад не происходило значительных процессов образования горных массивов. Ученые в шутку называют этот период "скучным миллиардом" – тогда наблюдалось своеобразное "угасание" эволюционных процессов, их замедление.

Вторые "супергоры" образовались в промежутке 650 – 500 миллионов лет назад и совпали по времени со значительным размножением водорослей, появлением хордовых, членистоногих, моллюсков и других животных. Это событие известно под названием "кембрийский взрыв".

К теме В клетках, возрастом около миллиарда лет, обнаружили хлорофилл

Как именно появление "супергор" влияло на эволюцию?

Супергоры Нуна (2 – 1,8 миллиарда лет назад) и Трансгондванские супергоры (650 – 500 миллионов лет назад) образовывались на стыках литосферных плит во время формирования суперконтинентов.

Во время их образования из глубин Земли поднимались миллионы тонн горных пород, которые приносили на поверхность полезные вещества – например, фосфор и железо.

Эти полезные вещества благодаря эрозии попадали в океаны, насыщая их. Микроорганизмы, которые жили там, получали "дармовую пищу", что вызывало ускорение размножения и развития.

Во время "скучного миллиарда" процессов образования супергор не обнаружили, что повлекло замедление темпов эволюции, ведь в океаны попадало значительно меньше полезных веществ.

Также интересным является наблюдение того, что количество кислорода в атмосфере увеличивалось в три этапа – два из них совпадают во времени с формированием Нуны и Трансгондванских супергор. Это может быть связано с увеличением размножения водорослей.

Вероятно, после "кембрийского взрыва" жизнь была уже достаточно сложной, чтобы продолжить активно эволюционировать без "вмешательства" супергор. Хотя может быть, что активизация многих других менее масштабных геологических процессов поддерживала количество питательных веществ в среде.