Этого ждали все: Илон Маск намекает на изменения в Twitter, акции которого недавно купил

В марте Илон Маск спросил, нужна ли миру новая соцсеть, которая бы более тщательно придерживалась принципов демократии. Однако ему посоветовали лучше купить Twitter. Он и купил. А теперь намекает на перемены.

Судя по всему, приобретенная доля в компании, которая сделала Маска крупнейшим ее акционером, дает право голоса в процессе принятия решений относительно деятельности соцсети. Поэтому миллиардер, не изменяя традициям, спросил у своей 80-миллионной аудитории мнение по поводу самой желанной функции, которой до сих пор нет в Twitter.

Ранее Илон Маск купил значительную часть акций Twitter: что за этим стоит и почему это важно

Twitter и что его ждет

Хотите ли вы кнопку редактирования?

– спросил Илон Маск, прикрепив к публикации опрос.

При этом новоиспеченный акционер специально совершил ошибки в вариантах ответа, написав "yse" вместо "yes" и "on" вместо "no", намекая на главную цель этой функции – исправлять обнаруженные в уже отправленных твитах ошибки.

Отметим, что на момент написания этого материала до завершения голосования остается 15 часов. Однако уже сейчас, что означает желание получить функцию редактирования.

В комментариях к сообщению Маска развернулась интересная беседа с участием ведущей подкаста The Liz Wheeler Show Лиз Уилер и одним из директоров компании Meta, который работает в настоящее время над виртуальной и дополненной реальностями, Эндрю Босвортом.

"Вот мой аргумент против кнопки редактирования: что, как твит станет вирусным, получит множество ретвитов и миллионы показов, а потом автор полностью изменит смысл? Не просто грамматическое исправление, а полное идеологическое изменение? Или беззастенчивая самореклама?"

"Мы решили эту проблему на Facebook давным-давно. Вы просто включаете индикатор того, что он был отредактирован, вместе с журналом изменений. Если вы действительно беспокоитесь о внедрении, они могут указать на конкретную ревизию в этой истории, но со ссылкой на последнюю правку. Это не большая проблема".

Конечно же, наличие такого опроса не означает, что функцию редактирования обязательно введут, однако случаи, когда Маск прислушался к мнению аудитории, уже были. Однако он не единственный акционер компании и не может принимать решения единолично. Ранее руководство соцсети отказывалось вводить такую ​​опцию, ссылаясь на возможное недобросовестное ее использование.