Судя по всему, приобретенная доля в компании, которая сделала Маска крупнейшим ее акционером, дает право голоса в процессе принятия решений относительно деятельности соцсети. Поэтому миллиардер, не изменяя традициям, спросил у своей 80-миллионной аудитории мнение по поводу самой желанной функции, которой до сих пор нет в Twitter.

Ранее Илон Маск купил значительную часть акций Twitter: что за этим стоит и почему это важно

Twitter и что его ждет

Хотите ли вы кнопку редактирования?

– спросил Илон Маск, прикрепив к публикации опрос.

При этом новоиспеченный акционер специально совершил ошибки в вариантах ответа, написав "yse" вместо "yes" и "on" вместо "no", намекая на главную цель этой функции – исправлять обнаруженные в уже отправленных твитах ошибки.

Отметим, что на момент написания этого материала до завершения голосования остается 15 часов. Однако уже сейчас вариант "yse" вырвался вперед, получив более 73 процентов голосов аудитории, что означает желание получить функцию редактирования.

В комментариях к сообщению Маска развернулась интересная беседа с участием ведущей подкаста The Liz Wheeler Show Лиз Уилер и одним из директоров компании Meta, который работает в настоящее время над виртуальной и дополненной реальностями, Эндрю Босвортом.

"Вот мой аргумент против кнопки редактирования: что, как твит станет вирусным, получит множество ретвитов и миллионы показов, а потом автор полностью изменит смысл? Не просто грамматическое исправление, а полное идеологическое изменение? Или беззастенчивая самореклама?"

"Мы решили эту проблему на Facebook давным-давно. Вы просто включаете индикатор того, что он был отредактирован, вместе с журналом изменений. Если вы действительно беспокоитесь о внедрении, они могут указать на конкретную ревизию в этой истории, но со ссылкой на последнюю правку. Это не большая проблема".

Конечно же, наличие такого опроса не означает, что функцию редактирования обязательно введут, однако случаи, когда Маск прислушался к мнению аудитории, уже были. Однако он не единственный акционер компании и не может принимать решения единолично. Ранее руководство соцсети отказывалось вводить такую ​​опцию, ссылаясь на возможное недобросовестное ее использование.