Судя по всему, приобретенная доля в компании, которая сделала Маска крупнейшим ее акционером, дает право голоса в процессе принятия решений относительно деятельности соцсети. Поэтому миллиардер, не изменяя традициям, спросил у своей 80-миллионной аудитории мнение по поводу самой желанной функции, которой до сих пор нет в Twitter.
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Хотите ли вы кнопку редактирования?
– спросил Илон Маск, прикрепив к публикации опрос.
При этом новоиспеченный акционер специально совершил ошибки в вариантах ответа, написав "yse" вместо "yes" и "on" вместо "no", намекая на главную цель этой функции – исправлять обнаруженные в уже отправленных твитах ошибки.
В комментариях к сообщению Маска развернулась интересная беседа с участием ведущей подкаста The Liz Wheeler Show Лиз Уилер и одним из директоров компании Meta, который работает в настоящее время над виртуальной и дополненной реальностями, Эндрю Босвортом.
"Вот мой аргумент против кнопки редактирования: что, как твит станет вирусным, получит множество ретвитов и миллионы показов, а потом автор полностью изменит смысл? Не просто грамматическое исправление, а полное идеологическое изменение? Или беззастенчивая самореклама?"
"Мы решили эту проблему на Facebook давным-давно. Вы просто включаете индикатор того, что он был отредактирован, вместе с журналом изменений. Если вы действительно беспокоитесь о внедрении, они могут указать на конкретную ревизию в этой истории, но со ссылкой на последнюю правку. Это не большая проблема".
Конечно же, наличие такого опроса не означает, что функцию редактирования обязательно введут, однако случаи, когда Маск прислушался к мнению аудитории, уже были. Однако он не единственный акционер компании и не может принимать решения единолично. Ранее руководство соцсети отказывалось вводить такую опцию, ссылаясь на возможное недобросовестное ее использование.