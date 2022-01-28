Каждый раз в поисках ненужных файлов на смартфоне мы встречаем папку "Другое", у которой наибольший объем и которую невозможно просто так очистить. К сожалению, не все приложения оптимизации памяти справляются с этой проблемой. Рассказываем, зачем нужна папка "Другое" на андроид и как ее почистить.

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Что же такое папка "Другое"

Папка "Другое" содержит массу системного мусора, который накапливается при установке и удалении программ, а также в процессе их работы. Часто туда попадает разнообразный кэш, миниатюры галерей для более быстрого отображения фото и сотни разнообразных файлов, определенных системой, как другое.

Из-за этого раздел постоянно увеличивается, а память устройства уменьшается. Однако увидеть, что на смартфоне куча файлов в разделе "Другое" вы можете, а вот очистить эти данные так легко уже не получится. В общем, есть два способа:

перебрать все приложения и файлы практически вручную, очищая кэш каждой программы;

и использовать специальные приложения для очистки, однако здесь следует осторожно действовать, ведь легко можно удалить важный файл или программу.

Папка "Другое" может содержать очень много ненужных файлов / Фото 24 канала

Как очистить кэш на андроид вручную

Очищать смартфон от кэша всевозможных приложений стоит хотя бы раз в месяц, а лучше чаще. Многие пользователи просто игнорируют этот момент и затем удивляются, куда исчезает свободное место на их устройстве.

Теперь мы расскажем, как можно почистить смартфон от системного мусора вручную. Да, это не простая и длинная процедура, но удалить невзначай что-то важное гораздо труднее.

Зайдите в Настройки;

Выберите "Программы и оповещения" и нажмите "Показать все программы";

У вас появится список программ. Проверьте их все отдельно или выберите ту, которую хотите очистить;

Далее нажмите кнопку "Хранилище и кэш", затем "Очистить кэш".

Очистка кэша в приложении / Фото 24 канала

По такому сценарию вам нужно проверить и очистить практически все приложения, которыми вы пользуетесь. В приоритете браузер, Instagram, приложения мессенджеров и соцсетей. Именно они накапливают просто невероятное количество дополнительных файлов для работы.

Особенно это касается Telegram, который хранит в памяти смартфона каждое видео, анимацию, фото или миниатюру для быстрой работы. Часто кэш этого приложения достигает нескольких гигабайт.

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Как удалить эскизы галереи андроид

Android хранит в памяти миниатюры фото в галерее для того, чтобы вы быстрее могли найти нужное изображение, а не ждать, пока оно подгрузится. Если в вашей галерее много снимков – дубликаты в виде миниатюр могут занимать немало места.

Удаляем эскизы миниатюр:

Загрузите любой менеджер файлов, отображающий скрытые файлы и папки. К примеру, ES File Manager.

После загрузки откройте приложение и включите показ скрытых файлов в настройках.

Откройте корневую папку "DCIM" в хранилище телефона, где хранятся скрытые файлы.

Найдите папку ".thumbnails" и удалите ее.

Полезно! Рекомендуем активировать синхронизацию данных из галереи с удобным облачным сервисом. Так вы можете перебрасывать фото в облако и периодически удалять их с устройства, освобождая на нем место. Доступ к фото в облаке можно получить как из приложения на смартфоне, так и с компьютера.

Как почистить кэш на андроид с помощью приложений

Очистить кэш приложений, мусорные файлы и другие ненужные данные можно с помощью специализированных приложений. Мы уже отмечали, что, используя такие приложения, существует риск случайно удалить важные данные или программы, поэтому пользоваться ими нужно с особой внимательностью.

Внимательно читайте описание функций в таких программах, проверяйте галочки возле файлов, а лучше дополнительно ознакомьтесь в интернете с тем, как работает приложение, что оно делает и как правильно им пользоваться.

Приложений для очистки памяти смартфона существует немало, однако мы выделим два наиболее популярных и эффективных – это CCleaner и SD Maid: они работают по принципу оптимизации дискового пространства и оперативной памяти.

Запустите CCleaner и нажмите кнопку "Быстрая очистка";

Если загрузили SD Maid, то запустите приложение и нажмите пункт "Мусор".

После этого приложение запросит разрешение: согласитесь с запросом и нажмите "ОК".

Следуйте инструкциям по настройке и запустите проверку.

После проверки отображаются файлы, выделенные желтым маркером. Выделите их и удалите.

Если запустить меню приложения, там же можно найти и пункт "Система". Там также следует запустить проверку, чтобы удалить ненужные файлы.

Очистка памяти с помощью CCleaner / Фото 24 канала

Важно! Проводить такую очистку нужно хотя бы раз в месяц. Всего лишь за год в смартфоне появляется большое количество системного мусора, справиться с которым не могут даже специальные приложения.

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Удаляем лишние файлы, приложения и мусор

Следует не забывать очищать смартфон от ненужных файлов и мусора, который мог накопиться в галерее или папке загрузки. Большое скопление этих файлов постоянно уменьшает место на смартфоне, и это негативно влияет на работу устройства, особенно если места осталось совсем мало.

Фото и видео

Зайдите в галерею и просмотрите мультимедийные файлы, удалите ненужные фото и видео файлы. В галерее перед удалением можно просмотреть все файлы, чтобы случайно не удалить то, что действительно необходимо.

Загрузка

Зайдите в раздел "Загрузка", обычно там тоже собирается целая куча ненужного мусора, из-за которого андроид тормозит. Просмотрите файлы в загрузках и удалите ненужное.

Надеемся, что наши советы были полезны для вас. Помните, что ваш смартфон скрывает немало секретов и неочевидных функций, с помощью которых вы можете сделать пользование телефоном более удобным. Мы рассказываем вам о самых интересных секретах или приложениях в рубрике "Советы Техно 24".