Мы уже писали об упрощенных правилах для автомобилей российского производства, легализующих отсутствие некоторых важных элементов безопасности. Первые авто появятся уже скоро и они действительно способны убивать. Что же об этом думают россияне?

Виктор с-говорящей-фамилией Похмелкин – сопредседатель партии Либеральная Россия и глава "Движения автомобилистов России". В эфире радиостанции "Говорит Москва" он резко высказался об упрощенной версии Lada Granta, которая будет лишена целого ряда важных и привычных для конкурентов систем. Автомобиль хотят выпустить уже в следующем месяце, в июне.

Счастливого пути: в России разрешили выпуск автомобилей без подушек безопасности и систем ABS

Машина-убийца

По словам Похмелкина, новая Lada Granta – это настоящая "машина-убийца".

Дело в том, что у нее не будет:

ABS (антиблокировочная система).

ESP (система контроля устойчивости автомобиля).

Блока "ЭРА-ГЛОНАСС".

Штатной мультимедийной системы.

Но самое главное не досчитаются подушек безопасности.

Кроме того, машины получат старый руль от уже снятой с производства модели Kalina.

Извините, это разве современный автомобиль? Что это такое — машина без подушек безопасности? Это машина-убийца. Я считаю, что надо просто запрещать такие машины выпускать, если мы считаемся цивилизованной страной. Машины без подушек безопасности, без ABS выпускать нельзя. Это моё принципиальное мнение. Потому что в таких машинах люди гибнут в шесть раз чаще, чем в снабжённых подушками безопасности. Это статистика, проверенная и доказанная. И во многих странах это узаконено,

– жалуется пан Похмелкин.

По словам так называемого либерала, отсутствие подушек безопасности в автомобиле – это регресс и возвращение на десятилетие назад. К тому же у новых Lada Granta будут устаревшие двигатели ВАЗ-11182 пониженного экологического класса.

, ранее в России приняли закон, легализующий отсутствие в комплектации автомобилей российского производства систем, к которым у них нет доступа из-за санкций или дефицита чипов. Опубликованное правительством страны-террористки решение разрешает выпуск новых автомобилей без систем активной безопасности ABS и подушек безопасности. Кроме того, не обязательными стали и ESP, позволяющие предотвратить занос с помощью компьютерного управления моментами силы колеса. Экстренное оповещение "ЭРА-ГЛОНАСС" теперь может автоматически не срабатывать после аварии. Также в России теперь действуют все экологические стандарты – от "Евро-0" до "Евро-5". Это позволяет производить автомобили с уровнем выхлопов по нормативам 1988 года.

Надеемся, цена нового автомобиля Lada Granta позволит россиянам закупить как можно больше машин-убийц.