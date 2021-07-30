Это действительно впечатляет: ученым впервые удалось создать металлическую воду

Чистая вода может выполнять функцию изолятора электричества, однако обычная водопроводная вода является отличным проводником электричества из-за содержания солей и примесей. Но сделать чистую воду металлической – с хорошей проводимостью – ученые пытались давно и наконец им это удалось.

Команда ученых со всего мира провела эксперимент в рамках которого им удалось вырастить тонкий слой золотистой металлической воды на внешней стороне капли жидкого металла. Эксперимент был проведен в исследовательском комплексе BESSY II в Берлине (Германия). Ключом к успеху стало соединение воды со щелочным металлом, который легко выделяет электроны из внешней оболочки своих атомов.

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Сложность эксперимента и создание металлической воды

Проблема заключалась в том, что вода и щелочь плохо смешиваются – такой металл может зашипеть, загореться или даже взорваться, если бросить его в воду. Поэтому ученые решили инвертировать обычную смесь, покрыв щелочной металл тонким слоем воды.

Процесс создания металлической воды

Внутри вакуумной камеры на кончике сопла появилась капля сплава натрия-калия, который существует в жидком виде при комнатной температуре.

Затем туда направили водяной пар, который образовал очень тонкий слой на капле металла.

Электроны и катионы перешли от натрия-калия в состояние влаги.

Так была создана металлическая вода с отличными показателями проводимости электрического тока.



Капля металлической воды, созданная впервые во время эксперимента / Фото HZB

Ученые исследовали эту недолговечную металлическую воду с помощью оптического рефлектометра и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, и получили подтверждение металлической фазы.

Наше исследование не только демонстрирует, что металлическая вода действительно может быть создана на Земле, но и определяет спектроскопические свойства, связанные с ее красивым золотым металлическим глянцем,

– сказал один из исследователей Роберт Зайдель из Университета Гумбольдта в Берлине.