Команда ученых со всего мира провела эксперимент в рамках которого им удалось вырастить тонкий слой золотистой металлической воды на внешней стороне капли жидкого металла. Эксперимент был проведен в исследовательском комплексе BESSY II в Берлине (Германия). Ключом к успеху стало соединение воды со щелочным металлом, который легко выделяет электроны из внешней оболочки своих атомов.
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Сложность эксперимента и создание металлической воды
Проблема заключалась в том, что вода и щелочь плохо смешиваются – такой металл может зашипеть, загореться или даже взорваться, если бросить его в воду. Поэтому ученые решили инвертировать обычную смесь, покрыв щелочной металл тонким слоем воды.
Процесс создания металлической воды
- Внутри вакуумной камеры на кончике сопла появилась капля сплава натрия-калия, который существует в жидком виде при комнатной температуре.
- Затем туда направили водяной пар, который образовал очень тонкий слой на капле металла.
- Электроны и катионы перешли от натрия-калия в состояние влаги.
- Так была создана металлическая вода с отличными показателями проводимости электрического тока.
Капля металлической воды, созданная впервые во время эксперимента / Фото HZB
Ученые исследовали эту недолговечную металлическую воду с помощью оптического рефлектометра и рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, и получили подтверждение металлической фазы.
Наше исследование не только демонстрирует, что металлическая вода действительно может быть создана на Земле, но и определяет спектроскопические свойства, связанные с ее красивым золотым металлическим глянцем,
– сказал один из исследователей Роберт Зайдель из Университета Гумбольдта в Берлине.