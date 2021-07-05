Интересно, что программы, которые попали в список, не вызывают подозрений. Они предлагают базовые функции редактирования фотографий, гороскоп и другое. Однако создатели этих приложений воруют пароли Facebook.

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Как происходила кража данных

Некоторые пользователи имеют одинаковые данные для входа на различные сервисы. Использование одного и того же имени пользователя, электронной почты и пароля на нескольких сайтах может быть удобным. Вам нужно только запомнить это небольшое количество данных, и вы сможете войти на все нужные вам сайты. Но именно на это рассчитывают хакеры. Они хотят похитить ваш пароль на Facebook, надеясь, что таким образом смогут сломать более конфиденциальные ресурсы, используя эти данные.

Злоумышленники придумали умный способ. Они сказали пользователям, что устранят рекламу, если те просто зарегистрируются в их приложении, войдя через Facebook. Встроенный вредоносный код при такой регистрации получал все необходимые данные, а также файлы cookie с текущего сеанса авторизации, передавая их злоумышленникам.

Компания Google получила сообщение об этом, после чего программы удалили с Google Play.

Вредоносные приложения

Если вы когда-нибудь загружали одно из перечисленных ниже приложений, эксперты рекомендуют немедленно поменять свой пароль на Facebook. Кроме того, необходимо поменять данные входа других учетных записей, если вы использовали одинаковый пароль.