Эра роботов: машины начали чаще заменять людей на производствах

Роботы, без сомнения, захватывают мир. Сегодня они встречаются на многих производствах – порой помогая человеку, а порой и полностью его заменяя. В США все чаще наблюдается именно последний вариант. Рассказываем о причинах такого явления.

Источник пишет о росте числа компаний, которые испытывают нехватку финансирования и не могут удовлетворить повышенные требования к заработной плате. Кроме того, сегодня в Штатах наблюдается дефицит рабочей силы: в конце июня количество рабочих мест достигло 10,1 миллиона, что на 1,4 миллиона превысило количество безработных. Поэтому компании все чаще привлекают роботов – это оказывается более выгодным шагом.

Интересно Кого ждет Украина: у каких компаний есть официальные представительства, а о каких мы мечтаем

Машины вытесняют людей

Конечно же, и роботы недешевые. Не все могут позволить себе большое их количество. Поэтому на рынке появилась новая услуга: аренда роботов за 10 долларов в час. Такую бизнес-модель выбрала себе компания Formic Technologies. Она создает роботов, сдает их в аренду и осуществляет техническую поддержку в случае неисправностей.

"Автоматизируйте свое предприятие прямо сейчас, – призывает Formic в своем слогане. – Сократите эксплуатационные расходы".

Одним из клиентов Formic Technologies стала фабрика по штамповке металла Polar Hardware Manufacturing, которая находится в Чикаго. Как рассказывает Daily Mail, за робота компания платит даже меньше десяти долларов в час, а человеку за то же время нужно заплатить не менее двадцати.

Преимущества оценили и в Westec Plastics из Ливермора. Заменив работников роботами, компания подсчитала, что сэкономит около 60 тысяч долларов в год с каждого робота. Первый год платят 3 750 долларов в месяц за каждого робота. Со второго года использования цена упадет до 2 100 долларов в месяц.

Мелвин работает 24 часа в сутки, все три смены, и это заменило трех полных операторов. В этом году нам пришлось достаточно значительно повысить заработную плату из-за того, что происходит в мире. К счастью, Мелвин не просит надбавки,

– комментируют изменения в компании.

Formic Technologies недавно привлекла от инвесторов чуть более 5 миллионов долларов. И судя по тенденциям, это далеко не последний ее успех.