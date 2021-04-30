Когда стартует продажа билетов на New Shepard

Купить билет на ракету компании Blue Origin можно будет с 5 мая. Компания не просто так выбрала эту дату, это – годовщина первого американского пилотируемого полета.

Интересно Blue Origin провела финальное беспилотное испытание ракеты New Shepard

В этот день, 60 лет назад, NASA отправила в суборбитальный 15-минутный полет Алана Шепарда. Именно в честь первого американского астронавта, что и названа суборбитальная система New Shepard.



Капсула New Shepard изнутри / Фото Blue Origin

Что известно о ракете New Shepard? Это многоразовая система, состоящая из первой ступени-ускорителя и капсулы, которую Blue Origin разрабатывает для доставки людей и проведения научных экспериментов в суборбитальном пространстве. На сегодня, капсула рассчитанная на шестерых пассажиров, совершила 15 испытательных полетов без экипажа, последний из которых состоялся 14 апреля. Blue Origin объявила последнюю миссию репетицией перед полетом космонавтов.

Blue Origin начинает продажи билетов на суборбитальную ракету: смотрите видео

Какова цена билета на ракету New Shepard

К сожалению, Blue Origin не раскрыла информации о том, сколько будет стоить место на борту New Shepard. Вероятно, мы узнаем об этом 5 мая. Но, вряд ли цену можно будет назвать доступной. Для сравнения: последняя цена за место на борту Virgin Galactic SpaceShipTwo, главного конкурента New Shepard на рынке суборбитального космического туризма, составляла 250 000 тысяч долларов.