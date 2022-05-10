Эпопея RuTube: сервис обратился к Михаилу Федорову, а слухи говорят о необратимом ущербе

Российский аналог YouTube атаковали хакеры. Администраторы RuTube обещали быстро все починить, однако слухи говорят, что восстановлению сайт не подлежит. Тем временем сервис решил поссориться с Михаилом Федоровым.

24 канал попытался разобраться в сложностях, постигших RuTube. По последним данным, атака якобы стала возможна из-за утечки кодов доступа.

Ранее Anonymous взломали российское телевидение, а неизвестные хакеры "положили" видеохостинг RuTube

Восстановлению не подлежит

Как сообщил российский филиал The Village со ссылкой на собственный источник, близкий к команде RuTube, ситуация оказалась куда более серьезной, чем считали изначально.

Кратко напомним:

9 мая около пяти утра началась атака на RuTube.

В семь утра представители сервиса сообщили об этом в Telegram.

В дальнейшем в течение всего дня разнообразные заявления сообщали о том, что ведутся работы по восстановлению, видеоконтент не пострадал, ситуация контролируется, данные пользователей не задело, и так далее.

В 20:04 в телеграмме появилась еще одна публикация, в которой утверждалось, что "RuTube заказали". Вроде бы это была спланированная и дорогостоящая атака, призванная "помешать показу парада победы и праздничного салюта". Пресс-служба уже анонсировала предстоящую трансляцию рашистского сборища в записи.

А сайт до сих пор не работает. На момент написания данного материала прошло 33 часа с начала атаки, а на RuTube до сих пор можно увидеть только одно – сообщение "Внимание! На сайте ведутся технические работы. Сайт был атакован. На данный момент ситуация находится под контролем. Данные пользователей сохранены."

По данным The Village дела очень плохи. Как пишет источник, исходный код сайта был полностью удалён, а видеосервис "не подлежит восстановлению". В RuTube вроде бы до сих пор не понимают, имеет ли хакер по-прежнему доступ к системе или нет, но продолжают утверждать, что видеоконтент в результате атаки не пострадал.

Между тем, IT-сервис Habr опубликовал данные, согласно которым в результате атаки было поражено более 75 процентов баз и инфраструктуры основной версии и 90 процентов резервных копий и кластеров для восстановления баз данных. Основная сложность в процессе восстановления вроде бы заключается в том, что инфраструктура состоит из сотен серверов, каждый из которых приходится восстанавливать в ручном режиме, постепенно устраняя последствия вмешательства.

Сами разработчики RuTube отрицают эти данные.

Информация о потере исходного кода сайта не соответствует действительности. Мы действительно столкнулись с сильнейшей кибератакой за всю историю существования RuTube. Важно понимать, что видеохостинг – это петабайты данных архивов и сотни серверов. Восстановление требует больше времени, чем первоначально предполагали инженеры. Однако унылые прогнозы не имеют ничего общего с этим положением дел: исходный код доступен, библиотека цела. Сейчас идет процесс восстановления сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов,

– пишет пресс-служба.

Не исключено, что команда сервиса просто пытается скрыть информацию и тянет время, чтобы придумать решение, которого нет.

RuTube обратился к Михаилу Федорову

Еще вчера, 9 мая, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров пошутил над падением российского сайта, адаптировав под ситуацию известный мем с Лукашенко:

А я вам сейчас покажу, откуда на Rutube готовилось нападение. И если бы за 6 часов до парада не были бы отключены сервера – четыре сервера, я сейчас покажу материнские платы, привез – они бы показали всем этот бред,

– написал министр.

А уже вечером Федоров назвал ситуацию вокруг RuTube "депропагандизацией": "Депропагандизация продолжается. Это не кибератака, это специальная операция по улучшению вашей IT-инфраструктуры".

Тогда произошло неожиданное: RuTube заговорил по-украински! В том же телеграмм-канале опубликовали сообщение, адресованное лично украинскому министру, начав его словами: "Хотим объяснить некоторым, кто особенно радуется сбою в работе RuTube".

Дорогой друг @zedigital! Мы действительно продолжаем восстановительные работы на платформе. Эта атака стала еще одним поводом (напоминаем, что 9 Мая в России – день памяти, единства и гордости) сплотиться и поддерживать своих. Ведь даже те, кто скептически относился к нам, теперь поддерживают нас и желают нам поскорее починить платформу. Спасибо вам за пиар, и должны сообщить, что мы могли бы переводить посты для вас, чтобы вы не нарушали стиль вашего канала и не использовали русский язык. Обещаем новость о восстановлении RuTube передать вам на эксклюзивных правах,

– написали оскорбленные решисты.

Стоит отметить, что пиарщики сервиса явно плохо подготовились и не знали, что Михаил Федоров ведет свой личный канал не только на украинском языке – отдельные публикации, не относящиеся к его работе как министру, порой появляются и на русском.

Между тем сам Федоров уже ответил: "Неработающий вторые сутки Rutube заговорил по-украински. Будем работать дальше, пока кремль не заговорит", – написал он.