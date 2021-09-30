Издание DigiTimes, которое ссылается на тайваньские компании, написало о некритиченом, но уже ощутимом дефиците медной фольги и ламинатов с медным покрытием (CCL). Их используют в производстве печатных плат — основы всех электронных изделий.

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Последствия нового дефицита

Дефицит, как известно, неизбежно ведет к росту цен. Ситуация с медью – не исключение.

С четвертого квартала 2020 года цены на медь выросли на 35 процентов . Это влечет за собой рост цены всех продуктов, для создания которых используют этот материал.

. Это влечет за собой рост цены всех продуктов, для создания которых используют этот материал. Растет стоимость и медной фольги, необходимой для изготовления CCL, подталкивая производителей системных плат и видеокарт к повышению цен на их продукцию.

Если рынок столкнется с отсутствием необходимого компонента, нас может ждать не просто повышение цены, но и в общем отсутствие определенных продуктов в магазинах.

Таким образом трудности с покупкой видеокарт углубятся не только ростом популярности майнинга криптовалют, но и в целом отсутствием этих комплектующих в магазинах.

По мнению источника, рост цен неизбежен, особенно на изделия, собранные на платах с большим количеством слоев металлизации.

Стоит отметить, что рынок и без того пострадал от повышения цен, что стало следствием дефицита полупроводниковой продукции. Начался он в 2020 году. Когда закончится – неизвестно. Компании, предприниматели и аналитики высказывают разную точку зрения. Кто-то уверен, что проблемы будут оставаться годами, а кто-то, что они вот-вот закончатся. Илон Маск, например, предполагает быстрое завершение недостатка чипов. Предприниматель принял участие в Italian Tech Week, где поговорил с председателем Stellantis и Ferrari Джоном Элканном.

Маску задали вопрос, когда автомобильной отрасли удастся справиться с дефицитом полупроводников. "Думаю, в краткосрочной перспективе, – ответил он. – Сейчас строится множество заводов по производству чипов. Думаю, к следующему году у нас будет достаточно мощностей для поставки чипов".

Остается надеяться, что и с дефицитом меди рынок справится так же быстро.