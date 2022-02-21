Эпичное приземление: блогер восемь часов транслировал посадку самолетов во время сильного шторма
Источник:The Guardian
18 февраля Британию накрыл шторм "Юнис" – скорость ветра достигала 39 метров в секунду. Тем временем сотни тысяч людей посетили стрим из аэропорта Хитроу, где сильным ветрам противостояли самолеты.
Несмотря на то, что власти Великобритании объявили красный уровень опасности и рекомендовали жителям не покидать дома, аэропорты Лондона продолжали принимать самолеты. К счастью, ни один не потерпел аварии.
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Восьмичасовой стрим
- Прямую трансляцию, в итоге растянувшуюся почти на восемь часов, начал YouTube-канал Big Jet TV, автором которого является британец Джерри Дайер.
- Он описывал все происходящее, будто спортивный комментатор.
- На пике трансляцию смотрели около 200 тысяч пользователей.
- По состоянию на 21 февраля, видео просмотрело более 7 600 000 человек.
- Иногда казалось, что самолеты вот-вот упадут. Когда судно все же приземлялось, стример хвалил пилотов
- Самый волнующий момент – посадка Airbus A380. Этот самолет смог зайти на полосу лишь на третий раз.
Трансляция из лондонского аэропорта Хитроу: видео
Ситуация на стриме Big Jet TV быстро разлетелась по сети и активно обсуждалась в англоязычном интернете. Люди даже шутили, что все британцы в этот день смотрят YouTube-канал вместо обычных телевизионных программ и футбола.