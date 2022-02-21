Эпичное приземление: блогер восемь часов транслировал посадку самолетов во время сильного шторма

21 февраля 2022 , 12:03
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Источник:

The Guardian

18 февраля Британию накрыл шторм "Юнис" – скорость ветра достигала 39 метров в секунду. Тем временем сотни тысяч людей посетили стрим из аэропорта Хитроу, где сильным ветрам противостояли самолеты.

Несмотря на то, что власти Великобритании объявили красный уровень опасности и рекомендовали жителям не покидать дома, аэропорты Лондона продолжали принимать самолеты. К счастью, ни один не потерпел аварии.

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Восьмичасовой стрим

  • Прямую трансляцию, в итоге растянувшуюся почти на восемь часов, начал YouTube-канал Big Jet TV, автором которого является британец Джерри Дайер.
  • Он описывал все происходящее, будто спортивный комментатор.
  • На пике трансляцию смотрели около 200 тысяч пользователей.
  • По состоянию на 21 февраля, видео просмотрело более 7 600 000 человек.
  • Иногда казалось, что самолеты вот-вот упадут. Когда судно все же приземлялось, стример хвалил пилотов
  • Самый волнующий момент – посадка Airbus A380. Этот самолет смог зайти на полосу лишь на третий раз.

Трансляция из лондонского аэропорта Хитроу: видео

Ситуация на стриме Big Jet TV быстро разлетелась по сети и активно обсуждалась в англоязычном интернете. Люди даже шутили, что все британцы в этот день смотрят YouTube-канал вместо обычных телевизионных программ и футбола.

Напомним, по данным The Guardian, шторм унес жизни четырех человек в Британии и Ирландии, и пятерых в континентальной Европе. Одна из жертв – 30-летняя женщина, на автомобиль которой упало дерево.

 

Автор: Олександр Гайдамашко