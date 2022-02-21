Несмотря на то, что власти Великобритании объявили красный уровень опасности и рекомендовали жителям не покидать дома, аэропорты Лондона продолжали принимать самолеты. К счастью, ни один не потерпел аварии.

Интересно Военный вертолет Black Hawk совершил первый автономный полет полностью без экипажа

Восьмичасовой стрим

Прямую трансляцию, в итоге растянувшуюся почти на восемь часов, начал YouTube-канал Big Jet TV, автором которого является британец Джерри Дайер.

Он описывал все происходящее, будто спортивный комментатор.

На пике трансляцию смотрели около 200 тысяч пользователей.

По состоянию на 21 февраля, видео просмотрело более 7 600 000 человек.

Иногда казалось, что самолеты вот-вот упадут. Когда судно все же приземлялось, стример хвалил пилотов

Самый волнующий момент – посадка Airbus A380. Этот самолет смог зайти на полосу лишь на третий раз.

Трансляция из лондонского аэропорта Хитроу: видео

Ситуация на стриме Big Jet TV быстро разлетелась по сети и активно обсуждалась в англоязычном интернете. Люди даже шутили, что все британцы в этот день смотрят YouTube-канал вместо обычных телевизионных программ и футбола.

Напомним, по данным The Guardian, шторм унес жизни четырех человек в Британии и Ирландии, и пятерых в континентальной Европе. Одна из жертв – 30-летняя женщина, на автомобиль которой упало дерево.