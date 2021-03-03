Японский миллиардер Юсаку Маедзава, известный своими эпатажными идеями, сейчас ищет 8 человек, чтобы вместе отправиться в путешествие вокруг Луны на космическом корабле Starship, который разрабатывает компания SpaceX.

Полет запланирован на 2023 год. Ранее миллиардер попытался найти девушку, которая бы составила компанию в путешествии на Луну.

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Напомним, Юсаку Маедзава является владельцем крупнейшего японского онлайн-магазина по продаже одежды. Его активы оцениваются в 2 миллиарда долларов.

Еще в 2018 году стало известно, что Маедзава станет первым пассажиром космического корабля Starship компании SpaceX.

Кого ищет Маедзава

В отборе должны участвовать люди, которые отвечают двум критериям:

кто готов расширять свои границы, помогать людям и обществу каким-либо образом,

кто готов поддержать других членов экипажа, которые разделяют те же устремления.

Я хочу, чтобы к проекту присоединились самые разные люди. В целом будет отобрано от 10 до 12 участников, однако я приглашу в путешествие на Луну только 8 человек.

Подать заявку на участие в проектах можно по ссылке.

Поиск спутницы

В феврале 2020 года Юсаку Маедзава решил найти девушку, с которой отправится на Луну. Причем претенденток он решил искали в интернете. Претендентки должны были подавать свои заявки.

Далее должен был состояться предварительный отбор, после чего Маедзава должен был проводить свидания с отобранными кандидатками. На начальном этапе подали заявки более 27 тысяч женщин. Однако, сразу после старта приема заявок миллиардер заявил, что изменил свое решение и решил отказаться от отбора.