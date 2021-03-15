Специалисты iFixit разобрали новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, чтобы проверить, из чего состоит новинка. Краткий спойлер – смартфон лучше не ломать.

Ведь эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового смартфона всего в 4 балла из 10. Кстати, смартфон легко разбирается – для этого нужны лишь обычные отвертки.

Интересно Факт дня: женщины втрое активнее покупают Xiaomi Mi 11

Инженеры говорят, что заменить запчасти в Xiaomi Mi 11 не так просто.

В чем проблема

Во-первых, у Xiaomi Mi 11-модульная конструкция компонентов, которые при этом связаны между собой. То есть при замене одного, вероятнее всего, придется менять также другой.

Во-вторых, смартфон имеет закругленный дисплей. Из-за этого его очень сложно отсоединить от панели, при этом не повредив. Например, дисплей придется снимать если что-то случится со сканером отпечатков пальцев.

Также специалисты iFixit отметили не очень стойкий клей.

Поэтому в целом специалисты говорят, что этот смартфон лучше не ломать и носить его всегда в чехле.

Что известно о Xiaomi Mi 11

Смартфон оснащен 6.81-дюймовым DotDisplay с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц. Он стал первым смартфоном в мире, в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч.

Основная камера Mi 11 состоит из 3 модулей:

главный сенсор на 108 Мп

ультраширокоугольный на 13 Мп,

5 Мп телемакрообъектив.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Стоимость новинки в Украине стартует от 24 999 гривен.