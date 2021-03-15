Энтузиасты разобрали смартфон Xiaomi Mi 11
Специалисты iFixit разобрали новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11, чтобы проверить, из чего состоит новинка. Краткий спойлер – смартфон лучше не ломать.
Источник:iFixit
Ведь эксперты iFixit оценили ремонтопригодность нового смартфона всего в 4 балла из 10. Кстати, смартфон легко разбирается – для этого нужны лишь обычные отвертки.
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Инженеры говорят, что заменить запчасти в Xiaomi Mi 11 не так просто.
В чем проблема
- Во-первых, у Xiaomi Mi 11-модульная конструкция компонентов, которые при этом связаны между собой. То есть при замене одного, вероятнее всего, придется менять также другой.
- Во-вторых, смартфон имеет закругленный дисплей. Из-за этого его очень сложно отсоединить от панели, при этом не повредив. Например, дисплей придется снимать если что-то случится со сканером отпечатков пальцев.
- Также специалисты iFixit отметили не очень стойкий клей.
Поэтому в целом специалисты говорят, что этот смартфон лучше не ломать и носить его всегда в чехле.
Что известно о Xiaomi Mi 11
Смартфон оснащен 6.81-дюймовым DotDisplay с AMOLED-матрицей и частотой 120 Гц. Он стал первым смартфоном в мире, в котором установлен процессор Qualcomm Snapdragon 888. Аккумулятор получил емкость 4600 мАч.
Основная камера Mi 11 состоит из 3 модулей:
- главный сенсор на 108 Мп
- ультраширокоугольный на 13 Мп,
- 5 Мп телемакрообъектив.
Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Стоимость новинки в Украине стартует от 24 999 гривен.
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