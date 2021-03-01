Майнить криптовалюту умудряются на очень различных девайсах. И хотя консоль Sony PlayStation 5 имеет ограничения системы для майнинга, однако китайским энтузиастам удалось обойти это ограничение.

Кстати, аппаратных компонентов PlayStation 5 вполне достаточно для майнинга. Однако ранее реализовать эту задачу на приставке не удавалось.

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Напомним, консоль использует CPU AMD Ryzen на микроархитектуре Zen 2 (x86, 8 ядер, 16 потоков, до 3,5 ГГц) и GPU на базе AMD Radeon с архитектурой RDNA 2 (ускорение трассировки лучей, до 2,23 ГГц, 10,3 терафлопс).

Майнинг PlayStation 5

Следовательно, китайские энтузиасты успешно запустили на приставке сервис Etherium (децентрализованная цифровая валюта). Это можно увидеть на скриншоте. Как показывает изображение, производительность по майнингу у приставки достигает 98,76 MH/s, а энергопотребление – 211 Вт.



На PlayStation 5 майнят криптовалюту / Скриншот

Не исключено, что для такого результата консоль не только взломали, но и разогнали, ведь производительность консоли должна быть на уровне AMD Radeon RX 5700 XT с 50 MH/s.