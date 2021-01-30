YouTube-блогер Гай Дюпон смог запустить Spotify на iPod Classic 4-го поколения. Нужно отметить, что у модели 2004 года нет функции подключения к интернету через Wi-Fi, поэтому устройство пришлось немного проапгрейдить.

Источник: Hackaday

После некоторых модификаций, парень получил гаджет, который подключается как по Wi-Fi, так и по Bluetooth, что позволяет использовать его с беспроводными динамиками и наушниками. Кроме того, устройство получило цветной дисплей и батарею емкостью 1000 мАч.

Интересно Зарядка по воздуху: Motorola и Xiaomi представили уникальную технологию

sPot

Стоит отметить, что разъем для наушников в верхней части устройства предназначен для демонстрации и не работает. В основе устройства лежит Raspberry Pi Zero W стоимостью 10 долларов. Для зарядки плеера предусмотрен порт Micro-USB, который заменил 30-контактный разъем Apple.

Все составные элементы sPot обошлись энтузиасту меньше чем в 100 долларов. Самым дорогим элементом оказался цветной дисплей за 40 долларов. Отчасти высокая цена дисплея объясняется тем, что большинство производителей больше не выпускают их в маленьких форматах.

iPod 2004 года работает со Spotify, видео:

Дюпон использовал в работе информацию из статьи на Hackaday десятилетней давности, в которой подробно описывается, как работает один из разъемов внутри iPod.

sPot работает на ПО, которое частично написано самим Дюпоном, а частично основано на приложении Raspotify, которое позволяет компьютеру Raspberry Pi получать доступ к потоковой службе через Spotify Connect API.

sPot может искать песни – правда, без сенсорной клавиатуры для ввода даже пары символов может потребоваться время.