Энтузиаст собрал игровой компьютер в корпусе консоли Nintendo GameCube

Пользователю форума Reddit с ником Cityle удалось собрать миниатюрный компьютер в корпусе игровой консоли Nintendo GameCube. Он опубликовал фотографии и рассказал подробности о сборке.

Чтобы все поместилось в корпусе консоли, автор взял за основу мини-ПК ASUS PN50. Это позволило в целом построить довольно мощную машину.

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Характеристики игрового ПК в корпусе Nintendo GameCube

Энтузиасту удалось разместить внутри:

процессор AMD Ryzen 4500U;

16 Гбайт оперативной памяти;

видеокарту GeForce GTX 1650;

и твердотельный накопитель Samsung 860 QVO на 2 Тбайт.

Игровой компьютер на базе ASUS PN50 / Фото Cityle

Cityle также отметил, что этот персиковый – не родной цвет корпуса. Для окраски он использовал краску Krylon Matte Sunrise. Также он заявил, что все родные игровые порты консоли остались функциональными. Для этого он использовал контроллер GameCube.



Компьютер прекрасно уместился в корпус Nintendo GameCube

Геймер протестировал систему. В максимальной нагрузке температура устройства достигала 80 градусов. Автор также рассказал, что во время запуска GTA Online с Full HD и высокими настройками, система обеспечила около 50 кадров в секунду.