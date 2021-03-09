Энтузиаст собрал детектор кота на базе Raspberry Pi Zero
В начале марта инженер и разработчик Никлас Фаут рассказал об одном из своих проектов, которым он занялся во время изоляции – детектор кота на базе Raspberry Pi Zero. Теперь пользователю не нужно рассуждать о том, действительно ли существо перед ним – кот, на этот важный вопрос может ответить устройство Фаута.
Источник:24 канал
С подручных материалов Фаут использовал корпус от дешевого инфракрасного термометра, куда поместил Raspberry Pi Zero, видеокамеру и небольшой цветной экран на место, где раньше была информационная панель термометра.
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Как работает "котидентификатор"
Отслеживание объекта оператором происходит вручную – устройство нужно навести на существо, которое вы подозреваете в том, что оно может быть котом. Далее при нажатии на кнопку запускается система котидентификации на базе библиотеки машинного обучения Tensorflow с моделью COCO-SSD (выявление объектов на изображении с указанием пространственных координат).
Точность детекции кота во многом определяется содержанием и размером используемой модели. Фаут не раскрыл детали по ее настройке. Также Фаут не исправил гравировку кнопок на оригинальном устройстве – три кнопки имеют старые отметки, связанные с ИК-термометром, а могло быть еще круче.
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