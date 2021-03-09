В начале марта инженер и разработчик Никлас Фаут рассказал об одном из своих проектов, которым он занялся во время изоляции – детектор кота на базе Raspberry Pi Zero. Теперь пользователю не нужно рассуждать о том, действительно ли существо перед ним – кот, на этот важный вопрос может ответить устройство Фаута.

С подручных материалов Фаут использовал корпус от дешевого инфракрасного термометра, куда поместил Raspberry Pi Zero, видеокамеру и небольшой цветной экран на место, где раньше была информационная панель термометра.

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Как работает "котидентификатор"

Отслеживание объекта оператором происходит вручную – устройство нужно навести на существо, которое вы подозреваете в том, что оно может быть котом. Далее при нажатии на кнопку запускается система котидентификации на базе библиотеки машинного обучения Tensorflow с моделью COCO-SSD (выявление объектов на изображении с указанием пространственных координат).

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I made the cat detector. https://t.co/qLYgkjQRXI pic.twitter.com/fOAKCrN7aw — Niklas Fauth (@FauthNiklas) March 3, 2021

Точность детекции кота во многом определяется содержанием и размером используемой модели. Фаут не раскрыл детали по ее настройке. Также Фаут не исправил гравировку кнопок на оригинальном устройстве – три кнопки имеют старые отметки, связанные с ИК-термометром, а могло быть еще круче.