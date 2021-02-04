Видеоблоггер Otto Climan превратил обычную портативную консоль GameBoy Color в пульт управления для Apple TV. Интересно, что энтузиаст не "одел" компоненты оригинального Apple Remote в корпус GameBoy, а переделал саму консоль для обеспечения необходимой функциональности.

Источник: 24 канал

Otto Climan создал специальный картридж, который содержит специальное программное обеспечение, способное взаимодействовать с клавишами устройства и его инфракрасным портом.

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Как работает устройство

Именно благодаря встроенному излучателю инфракрасного сигнала Apple TV распознает команды, которые передаются с портативной ретро-консоли. Кроме этого энтузиаст заменил дисплей GameBoy на более яркий и изготовил для устройства кастомный корпус, выполненный в стиле классических компьютеров Apple Macintosh со старым радужным логотипом компании.

Переработанная консоль позволяет управлять всеми моделями Apple TV и компьютерах Mac поддерживают пульт Apple Remote. Otto Climan опубликовал видео, которое рассказывает о функциональности устройства, а также процесс его модернизации на своем YouTube-канале.

Модернизация Game Boy Color в Apple Remote, видео: