Энтузиаст майнит криптовалюту на электромобиле Tesla и получает почти тысячу долларов в месяц

Владелец Tesla Model 3 2018 года Сирадж Раваль испробовал все способы майнинга криптовалюты своей машиной. В конце концов он поместил в багажник кластер графических процессоров подключив его к батарее электромобиля, а управление системой поручил мини-десктопу Apple Mac mini M1.

Сирадж осознает, что подобные манипуляции могут лишить его гарантии на машину, но, по его мнению, оно того стоит: когда цена криптовалюты Ethereum достигла максимального значения в 2021 году, он зарабатывал до 800 долларов в месяц.

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Как энтузиаст зарабатывает на Tesla

Раваль убедился на практике, что для него самым прибыльным вариантом оказался кластер из 5 графических процессоров, подключенных к сети, от которой питается электродвигатель.

Он подсчитал, что машина проходит около 510 километров от полной зарядки батареи, которая обходится в 10-15 долларов и нужна в среднем раз в полторы недели – то есть в месяц на зарядку уходит от 30 до 60 долларов. Майнинг на электромобиле он запускает примерно на 20 часов в день.

С учетом того что цены на криптовалюты подвержены серьезным колебаниям, Раваль страхуется вспомогательными финансовыми инструментами. Добытые токены Ethereum он переводит на лицевой счет в сервисе криптоинвестиций с годовым доходом 23% и никогда не меняет активы на доллары, чтобы сбережения продолжали расти. А графические процессоры он покупает на eBay, обеспечивая еще одну статью экономии.

С учетом всех этих мер в течение 2021 года Раваль зарабатывал на майнинге от 400 до 800 долларов – дело было прибыльным даже в период криптовалютного кризиса.

Аналогичные случаи

Стоит отметить, что Сирадж не первый умелец, который модифицировал собственную Tesla для того, чтобы майнить на ней крипту. В 2018 году об аналогичном проекте рассказал Висконсинский автодилер Крис Алесси.

Тогда он опробовал два варианта:

в первом подключил к электросети своего электромобиля Tesla Model S, предназначенную специально для майнинга биткоина ASIC-систему Bitmain Antminer S9.

Во втором поступил несколько хитрее: опубликовал в интернете веб-страницу с майнинговым скриптом и открыл ее в веб-браузере бортового компьютера электромобиля, используя его ресурсы для добычи криптовалюты Monero.

Однако собственные ресурсы бортового компьютера Tesla Model 3, по данным энтузиастов, оцениваются невысоко – от 7 до 10 Мхеш/с, что дало бы месячный доход примерно 13,38 доллара без учета расходов.