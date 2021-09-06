Энергохранилище, работающее на силе гравитации, построят в США к концу 2021 – как оно работает

Стартап Energy Vault построит на территории США первое в мире коммерческое хранилище энергии на использовании силы гравитации и механической крановой системы. Для хранения энергии будут использованы 35-тонные блоки, изготовленные из композитного материала, которые при "зарядке" такого хранилища будут подниматься на большую высоту, а при "разрядке" опускаться.

По данным стартапа, всего 20 кранов смогут запасать столько энергии, что ее хватит для обеспечения 40 тысяч домохозяйств в течение 24 часов. Важная особенность технологии Energy Vault заключается в экологичности проектов стартапа.

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По словам исполнительного директора Роберта Пикона, компания производит блоки на месте строительства из почвы и местных отходов, снижая стоимость цепочек поставок и упрощая транспортировку вышек.

Energy Vault утверждает, что ускоряет переход к экономике замкнутого цикла и "полностью возобновляемому миру" за счет использования экологически чистых материалов.

Компания уже реализовала несколько тестовых проектов в Швейцарии и сейчас стремится провести экспансию в США.

Первые вышки в Северной Америке будут установлены в четвертом квартале этого года и запущены в начале 2022 года. Для реализации проекта стартап привлек 100 миллионов венчурных инвестиций.

Как будет работать энергохранилище на силе гравитации

Energy Vault рассчитывает стать первым в мире поставщиком энергетических хранилищ, основанных на силе гравитации. В башнях EVx используются те же основы физики и кинетическая энергия, что и в гидроаккумуляторах, но вода в них заменяется цилиндрическими блоками.

Принцип работы энергохранилища на силе гравитации: смотрите видео

Модульная конструкция предлагает мощность от 10 до 35 МВт*ч и выходную мощность до 5 МВт. Каждая башня, заявляют в компании, рассчитанная на срок службы более 30 лет без потери мощности.



Модульная конструкция энергохранилища / Фото Energy Vault