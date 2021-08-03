Энергоблок Tesla Megapack горел четыре дня: почему не могли потушить пожар

В конце июля неподалеку от Мельбурна произошел пожар на Victorian Big Battery – большом хранилище электроэнергии, которое построила французская компания Neoen SA в партнерстве с Tesla. Как стало известно, пожарные до сих пор находятся на месте происшествия, так как аккумуляторный блок погас только через четыре дня.

Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние объекты. Сейчас они продолжают следить за ситуацией.

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Почему пожар продолжался четыре дня

Ранее мы писали о том, что пожар начался во время испытаний аккумуляторного блока. Загорелись литий-ионные батареи.

, что вода способствует горению лития, поэтому пожарные не могли поливать блок водой или использовать другие методы тушения. Им пришлось ожидать, пока весь литий не выгорит и пока контейнер достаточно остынет, чтобы открыть дверь и проверить, закончилось ли горение.

Пожарные успешно завершили операцию по открытию всех дверей контейнера батареи и не обнаружили признаков пожара,

– сообщило пожарное ведомство.

На месте происшествия работали около 150 пожарных и более 30 специальных транспортных средств. Часть из них будет находиться на территории хранилища еще в течение ближайших суток. Со всех блоков будут снимать показания температуры каждые два часа.

Что известно об объекте: