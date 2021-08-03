Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние объекты. Сейчас они продолжают следить за ситуацией.
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Почему пожар продолжался четыре дня
Ранее мы писали о том, что пожар начался во время испытаний аккумуляторного блока. Загорелись литий-ионные батареи.
Пожарные успешно завершили операцию по открытию всех дверей контейнера батареи и не обнаружили признаков пожара,
– сообщило пожарное ведомство.
На месте происшествия работали около 150 пожарных и более 30 специальных транспортных средств. Часть из них будет находиться на территории хранилища еще в течение ближайших суток. Со всех блоков будут снимать показания температуры каждые два часа.
Что известно об объекте:
- Хранилище Victorian Big Battery имеет мощность 300 МВт и емкость 450 МВт·ч.
- Оно является крупнейшим в Австралии.
- Пока блоки не введены в полноценную эксплуатацию – сделать это планируют в декабре этого года.
- После пожара специалисты не обнаружили признаков загрязнения воздуха, однако все равно порекомендовали местным жителям не покидать свои жилища.