Пожарные смогли предотвратить распространение огня на соседние объекты. Сейчас они продолжают следить за ситуацией.

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Почему пожар продолжался четыре дня

Ранее мы писали о том, что пожар начался во время испытаний аккумуляторного блока. Загорелись литий-ионные батареи.

Дело в том, что вода способствует горению лития, поэтому пожарные не могли поливать блок водой или использовать другие методы тушения. Им пришлось ожидать, пока весь литий не выгорит и пока контейнер достаточно остынет, чтобы открыть дверь и проверить, закончилось ли горение.

Пожарные успешно завершили операцию по открытию всех дверей контейнера батареи и не обнаружили признаков пожара,

– сообщило пожарное ведомство.

На месте происшествия работали около 150 пожарных и более 30 специальных транспортных средств. Часть из них будет находиться на территории хранилища еще в течение ближайших суток. Со всех блоков будут снимать показания температуры каждые два часа.

Что известно об объекте: