Энергия и человек: что отличает нас среди других приматов

Довольно философский вопрос: почему именно "наша" ветвь приматов развилась настолько, чтобы стать умным видом? Но для ученых это не философия, а реальность. Ученые неустанно ищут объяснения.

Представьте пальму, на которой вырос кокос. Человек залезает на это дерево и сбрасывает кокос вниз, а потом ест его. Вероятно, такой дереволаз затратит больше энергии на то, чтобы достать кокос, чем получит после потребления пищи. Что же делать? Верно, сбросить больше кокосов, чтобы их съесть. Приблизительно так, по мнению авторов исследования, люди получили существенное энергетическое преимущество над другими приматами: наши предки не пытались адаптироваться "в сторону" сбережения энергии, а наоборот, они пытались увеличить скорость и объемы добычи энергетических ресурсов.

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Главные изменения в энергетике жизнеобеспечения / Фото Science

Подробнее об исследовании

Международная научная группа исследовала вопрос того, как же первые люди получали "энергетический бюджет". Чтобы узнать больше о расходе энергии и добыче энергетических ресурсов (пищи) и влиянии этих процессов на характеристики современных людей, ученые исследовали современные "примитивные" народы: охотников-собирателей Танзании и собирателей Боливии.

Исследование выявило, что люди тратят больше энергии на добывание пищи, если сравнивать с человекообразными обезьянами. Но в то же время это позволяет людям быть намного эффективнее и добывать значительно больше ресурсов. Ученые предполагают, что именно эта характеристика оказалась одной из самых ценных для развития наших предков:

Для извлечения большого количества ресурсов приходилось больше привлекать мозг, что вызывало его рост.

Для эффективного добывания ресурсов приходилось больше работать в группах – социализироваться.

Наличие большего количества ресурсов означало, что у людей было "больше времени на себя" и общение с себеподобными. Например, предполагают ученые, это также вызывало большую социализацию.

Таким образом, фактически, трудолюбивость наших предков позволила им стать современными людьми.