Биткоин угрожает экологии: одна транзакция оставляет огромный углеродный след

Транзакция одного биткоина в среднем сжигает 1752,79 КВт/ч электроэнергии – такое же количество энергии требуется для 1,2 миллиона транзакций в платежной системе Visa. В роли возможного решения блокчейн-платформы называют переход на так называемое "доказательство доли владения" или proof of stake. Подобный механизм позволяет тратить гораздо меньше энергии.

Биткоин – угроза для экологии

По данным индекса Bitcoin Energy Consumption Index компании Digiconomist, одна транзакция популярной криптовалюты оставляет углеродный след, как при просмотре 138 часов 762 YouTube или 1,8 миллиона транзакций Visa.

Интересно Старая электростанция в США начала майнить биткоины – это выгоднее, чем продавать электричество

В течение года на майнинг биткоина тратится бешеное количество электроэнергии, сравнимое с общим энергопотреблением Швеции. При этом в стране почти половина электричества добывается из возобновляемых источников, а наиболее активно биткоины добываются в странах, где большинство электричества добывается посредством сжигания твердого или жидкого топлива.

Борьба с майнингом биткоинов

Сейчас спрос на электроэнергию в мире продолжает расти, и его темпы сейчас достигли самых высоких показателей за последнее десятилетие. Это одна из причин, почему страны вроде КНР запрещают майнинг этой криптовалюты на своей территории.

В Казахстане, например, а именно туда переехало немало майнеров после китайских запретов, приняли закон о введении надбавки за электричество для криптоферм.

В Иране, где добывается 4,5% всех биткоинов , введен запрет на майнинг из-за угрозы нехватки электричества.

, введен Хотя есть и такие страны, как Сальвадор, которые решили попробовать использовать энергию местных вулканов для майнинга крипты.

Попытка сделать майнинг экологичнее

В апреле представители криптоиндустрии заключили соглашение Crypto Climate Accords (CCA) для выработки приемлемого решения для майнинга во всем мире.

Механизм Proof-of-Work (PoW), который сейчас используется для майнинга, требует математических вычислений для получения результата расчетов. Проблема в том, что одновременно расчетам в мире занимается множество ферм и многочисленные любители, а победитель в каждом случае лишь один – при этом тратится огромное количество энергии.

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Решением проблемы может стать "стекйінг" криптовалюти

Proof of Stake (PoS) – альтернативный механизм, впервые реализовали в 2012 году. Доля (Stake) используется в роли ресурса, который определяет, какая именно система получает право добычи очередного блока.

По сути процесс превращается в комбинацию аукциона и лотереи, причем только победители должны тратить энергию для решения математической задачи – аутентификации транзакции. В результате PoS-модель обещает снизить энергопотребление почти на 99% по сравнению с PoW.

Это действительно может стать решением экологических и энергетических проблем, которые вызваны массовым майнингом биткоинов. Следует ожидать, что в ближайшее время "стейкинг" таки применят полноценно.