В связи с этим компания Epirus создала энергетическое микроволновое оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Назвали инновационную разработку Leonidas. Наименование оружие, скорее всего, получило в честь царя Спарты Леонида, который повел 300 спартанцев в бой против полчищ персов.
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Так выглядит Leonidas / Фото New Atlas
Для чего нужен Leonidas
Установка будет применяться, чтобы сбивать вражеские беспилотники. Благодаря технологии цифрового формирования луча Leonidas сможет сбивать выбранные цели, не поражая соседние. Или сможет расширить конус луча, чтобы сбить целый рой дронов за раз.
Инновационная технология позволяет создать якобы защитное силовое поле, через которое не сможет пройти ни одно электронное устройство.
На демонстрации, устроенной для Министерства обороны США прототип Leonidas сбил 66 беспилотников из 66, перегрузив их электронику.
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Демонстрация возможностей Leonidas: смотрите видео онлайн
Чем опасны малые беспилотные летательные аппараты
Не существует доступного эффективного оружия против дронов. Солдаты, как правило, пытаются сбить их стрелковым оружием. Это не эффективный метод, учитывая размеры цели, расстояние к ней и ее скорость.
Случаи злонамеренного использования дронов:
- Японская религиозная секта "Аум Синрике" рассматривала возможность использования беспилотников для распространения боевого ядовитого вещества – зарина;
- Террористы на Ближнем Востоке регулярно используют беспилотники для разведки или прикрепляют к ним взрывные устройства и используют как оружие;
- В течение гражданской войны в Сирии террористы ИГИЛ неоднократно пристраивали к дронам взрывчатку;
- Наркокартели Центральной и Южной Америки используют дроны для перевозки наркотиков;
- 4 августа 2018 года на президента Венесуэлы Николаса Мадуро было совершено покушение с использованием беспилотников. К двум обычным беспилотникам DJI M-600 прикрепили взрывчатку С4. Покушение было неудачным, однако пострадали 7 военных;
- В декабре 2018 года два дрона залетели на территорию аэропорта Лондон-Гатвик. В результате этого инцидента множество рейсов были задержаны. Потери достигли отметки 70 миллионов долларов.
- В ходе войны на востоке Украины террористы ЛДНР неоднократно использовали беспилотники для разведки. Также к ним прикрепляли взрывные устройства для поражения украинских военных.