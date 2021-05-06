В связи с этим компания Epirus создала энергетическое микроволновое оружие для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Назвали инновационную разработку Leonidas. Наименование оружие, скорее всего, получило в честь царя Спарты Леонида, который повел 300 спартанцев в бой против полчищ персов.

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Так выглядит Leonidas / Фото New Atlas

Для чего нужен Leonidas

Установка будет применяться, чтобы сбивать вражеские беспилотники. Благодаря технологии цифрового формирования луча Leonidas сможет сбивать выбранные цели, не поражая соседние. Или сможет расширить конус луча, чтобы сбить целый рой дронов за раз.

Инновационная технология позволяет создать якобы защитное силовое поле, через которое не сможет пройти ни одно электронное устройство.

На демонстрации, устроенной для Министерства обороны США прототип Leonidas сбил 66 беспилотников из 66, перегрузив их электронику.

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Демонстрация возможностей Leonidas: смотрите видео онлайн

Чем опасны малые беспилотные летательные аппараты

Не существует доступного эффективного оружия против дронов. Солдаты, как правило, пытаются сбить их стрелковым оружием. Это не эффективный метод, учитывая размеры цели, расстояние к ней и ее скорость.

Случаи злонамеренного использования дронов: