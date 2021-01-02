Пользователь Reddit с ником Josh0O0 встроил в корпус оригинального контроллера Super Nintendo Entertainment System жидкокристаллический дисплей и Raspberry Pi. Работает самодельная консоль на Pinky Pi X.

Внутри устройства связи Raspberry Pi Zero и модуль Waveshare GamePi 15. Дисплей имеет диагональ 1,54 дюйма и разрешение 240х240. В корпусе 12 кнопок, включая XYBA и D-пад. Также есть динамик и стандартный интерфейс для наушников, рассказывается на Reddit.

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Что известно

Автор разобрал контроллер и с помощью гравера удалил все выступающие элементы, использовавшиеся для фиксации привычной платы. После этого было необходимо подогнать по размеру Raspberry Pi и GamePi. Для этого Josh0O0 отрезал различные части плат. Например, он удалил регулятор громкости с Waveshare и порт HDMI с Raspberry Pi, а также укоротил контакты GPIO.



Подготовка корпуса для новых комплектующих / Фото Josh0O0/Reddit

Дисплей от Waveshare GamePi имеет соотношение сторон 4:3 – идеально для старых игр. Для его подключения пришлось наращивать шлейф, а в корпусе контроллера вырезать отверстие для монтажа.

Еще одним изменением стала работа с питанием. Обычно Waveshare GamePi работает от цилиндрического элемента 14500, который в корпус контроллера не поместился бы. Автор заменил его на литий-полимерный аккумулятор емкостью 600 mAh. Для его зарядки Josh0O0 оставил разъем micro-USB.

Автор разместил все элементы в корпусе контроллера, а оригинальную плату использовал для монтажа элементов управления, динамика и аккумулятора. Для работы консоли он установил Pinky Pi X со встроенным эмулятором SNES и драйвер для дисплея Waveshare.

Весь процесс создания консоли можно увидеть в записи: видео