Президент Франции сменил смартфон из-за угрозы заражения шпионской программой Pegasus
Источник:Aroged
Французский президент Эммануэль Макрон отказался от использования бывшего смартфона и номера. Все из-за последних новостей, связанных с применением израильского ПО Pegasus для онлайн-слежки.
По словам представителей лидера Франции, у президента не один номер и не один телефон. Отказ от прежнего не означает, что за ним следили – это лишь дополнительная мера обеспечения безопасности и соответствующие протоколы обновлены из-за недавнего инцидента, который раскрыл роль программы израильского происхождения, которую использовали для слежки за политиками.
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Что за программа Pegasus
Недавно стало известно, что разработанная NSO Group программа Pegasus использовалась для взлома электроники и широко используется правительственными агентствами разных стран для шпионажа за политиками, религиозными деятелями, журналистами, общественными организациями и другими структурами подобного рода.Израильский парламент уже намерен рассмотреть возможность ограничения экспорта шпионского ПО. В NSO, в свою очередь, утверждают, что Pegasus использовалась исключительно для борьбы с преступниками и террористами.
Макрон меняет смартфон и номер
Между тем французские СМИ уже сообщили, что телефон Макрона был в списке потенциальных мишеней Pegasus, в излишнем интересе к политику обвиняются спецслужбы Марокко. Которые, в свою очередь, категорически отрицают все обвинения.
Реакция правительств на скандал со шпионской программой
Другие страны тоже выражают озабоченность израильскими разработками.
- Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее сама становилась мишенью слежки со стороны США, заявила, что в доступе к подобному ПО следует отказать странам, в которых не предусмотрено судебного надзора за его использованием.
- В Венгрии правоохранительные органы также инициировали ряд расследований, связанных с возможным применением соответствующего программного обеспечения.
- В Израиле назначено межведомственное расследование на основе заявлений СМИ, которые сообщили об использовании Pegasus для взлома смартфонов с последующими "извлечениями" сообщений, записей звонков и секретной активацией микрофонов.
По словам представителей израильских спецслужб, использование Pegasus в правильных целях "очень помогло многим людям".
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Известно, что использование и продажа Pegasus одобрена правительственным Агентством по контролю за экспортом оборонных разработок (DECA) и все покупатели являются "проверенными" правительствами. При этом NSO уверяет, что конкретные цели атак еще не известны.Если появятся данные о злоупотреблениях ПО, компания пообещала "проактивно" получить перечень целей и дистанционно отключить программу.