По словам представителей лидера Франции, у президента не один номер и не один телефон. Отказ от прежнего не означает, что за ним следили – это лишь дополнительная мера обеспечения безопасности и соответствующие протоколы обновлены из-за недавнего инцидента, который раскрыл роль программы израильского происхождения, которую использовали для слежки за политиками.

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Что за программа Pegasus

Недавно стало известно, что разработанная NSO Group программа Pegasus использовалась для взлома электроники и широко используется правительственными агентствами разных стран для шпионажа за политиками, религиозными деятелями, журналистами, общественными организациями и другими структурами подобного рода.

Израильский парламент уже намерен рассмотреть возможность ограничения экспорта шпионского ПО. В NSO, в свою очередь, утверждают, что Pegasus использовалась исключительно для борьбы с преступниками и террористами.

Макрон меняет смартфон и номер

Между тем французские СМИ уже сообщили, что телефон Макрона был в списке потенциальных мишеней Pegasus, в излишнем интересе к политику обвиняются спецслужбы Марокко. Которые, в свою очередь, категорически отрицают все обвинения.

Реакция правительств на скандал со шпионской программой

Другие страны тоже выражают озабоченность израильскими разработками.

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая ранее сама становилась мишенью слежки со стороны США, заявила, что в доступе к подобному ПО следует отказать странам, в которых не предусмотрено судебного надзора за его использованием.

В Венгрии правоохранительные органы также инициировали ряд расследований, связанных с возможным применением соответствующего программного обеспечения.

В Израиле назначено межведомственное расследование на основе заявлений СМИ, которые сообщили об использовании Pegasus для взлома смартфонов с последующими "извлечениями" сообщений, записей звонков и секретной активацией микрофонов.

По словам представителей израильских спецслужб, использование Pegasus в правильных целях "очень помогло многим людям".

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Известно, что использование и продажа Pegasus одобрена правительственным Агентством по контролю за экспортом оборонных разработок (DECA) и все покупатели являются "проверенными" правительствами. При этом NSO уверяет, что конкретные цели атак еще не известны.

Если появятся данные о злоупотреблениях ПО, компания пообещала "проактивно" получить перечень целей и дистанционно отключить программу.