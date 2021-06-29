О новом проекте рассказал Лун Лэхао, главный конструктор китайских ракет серии "Чанчжэн-9" на презентации, прошедшей в Гонконге. Идея предусматривает строительство на орбите больших солнечных панелей. Преимуществом электростанции станет возможность почти постоянного получения солнечной энергии, независимо от погодных условий. Передавать энергию на Землю планируется с помощью лазеров или микроволн.

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Этапы построения орбитальной солнечной электростанции

На данный момент Китай не обладает технологией передачи энергии на большие расстояния, которая могла бы обеспечить работу такой станции, однако, похоже, что страна работает над таким открытием, поскольку уже запланировала этапы воплощения проекта.

По словам мистера Луна, проект должен начаться с небольшого эксперимента по передаче энергии в 2022 году.

До 2030 года на орбиту планируется вывести полноценную электростанцию ​​мегаваттного класса.

Коммерческую станцию ​​гигаваттного класса китайские ученые хотят разместить на орбите до 2050 года.

Согласно расчетам, для этого потребуется больше ста запусков сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9", в ходе которых на орбиту будет доставлено около 10 тысяч тонн конструкций для сбора комплекса. Суммарная площадь солнечной электростанции, согласно ожиданиям, составит один квадратный километр.

Трудности проекта

Лун Лэхао и Ци Фарень, еще один ведущий конструктор китайской космической техники, отметили, что возведение станции будет связано с рядом сложностей. Ученым предстоит решить задачи, связанные с экономической целесообразностью проекта: необходимо снизить стоимость строительства, а также решить вопрос эффективности и безопасности передачи энергии на Землю.

Идеи по созданию орбитальных солнечных электростанций не раз предлагались различными странами, в том числе Японией и США.

Интересно, что проект орбитальной электростанции упоминался среди китайских космических планов еще в 2008 году. В 2019 Китайская академия космических технологий в городе Чунцин приступила к строительству экспериментальной базы для испытания способов беспроводной передачи энергии.

Осуществлять доставку на орбиту элементов будущей солнечной электростанции планируется с помощью модернизированной сверхтяжелой ракеты "Чанчжэн-9". Прошлой весной проект ракеты-носителя получил одобрение правительства Китая после нескольких лет разработки. Усовершенствованная версия ракеты сможет выводить на околоземную орбиту до 150 тонн полезной нагрузки.