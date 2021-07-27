Xiaomi представила электрический самокат Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью

Компания Xiaomi известна пользователям персональных электросамокатов. Выбор ее продукции довольно широк. Недавно Xiaomi представила в Европе новый Mi Electric Scooter 3 с повышенной безопасностью и приятной ценой.

Новый Mi Electric Scooter 3 уже доступен для покупки в Европе. Электросамокат существенно обновили по сравнению с прошлыми моделями и добавили несколько полезных особенностей.

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Чем интересен Mi Electric Scooter 3

Xiaomi сообщила, что добавила ряд обновлений в новую версию электросамоката. Таким образом новоиспеченные владельцы ознакомятся со следующими особенностями транспорта:

обновленный и улучшенный пользовательский интерфейс;

складная конструкция;

новые функции безопасности;

ЖК-экран не разбит на секции;

тормозная система E-ABS;

задний дисковый тормоз с двумя колодками.



Mi Electric Scooter 3 доступен в белом и черном цветах / Фото Xaiomi

Mi Electric Scooter 3 может развивать максимальную скорость 25 км/ч, имеет электродвигатель мощностью 600 Вт, и запас хода 30 километров. Вес транспорта 13,2 килограмма, а максимальная загрузка 100 килограммов.

Цена Mi Electric Scooter 3

Европейским пользователям Xiaomi Mi Electric Scooter 3 станет доступен по рекомендованной розничной цене 449 евро в черном и сером цветах.