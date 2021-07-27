Новый Mi Electric Scooter 3 уже доступен для покупки в Европе. Электросамокат существенно обновили по сравнению с прошлыми моделями и добавили несколько полезных особенностей.
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Чем интересен Mi Electric Scooter 3
Xiaomi сообщила, что добавила ряд обновлений в новую версию электросамоката. Таким образом новоиспеченные владельцы ознакомятся со следующими особенностями транспорта:
- обновленный и улучшенный пользовательский интерфейс;
- складная конструкция;
- новые функции безопасности;
- ЖК-экран не разбит на секции;
- тормозная система E-ABS;
- задний дисковый тормоз с двумя колодками.
Mi Electric Scooter 3 доступен в белом и черном цветах / Фото Xaiomi
Mi Electric Scooter 3 может развивать максимальную скорость 25 км/ч, имеет электродвигатель мощностью 600 Вт, и запас хода 30 километров. Вес транспорта 13,2 килограмма, а максимальная загрузка 100 килограммов.
Цена Mi Electric Scooter 3
Европейским пользователям Xiaomi Mi Electric Scooter 3 станет доступен по рекомендованной розничной цене 449 евро в черном и сером цветах.