Электропикапу Tesla Cybertruck готовят "младшего брата"

Прошло более двух лет с анонса миниатюрного Cybertruck в модельном ряде электромобилей Tesla. Пока компания отмалчивается, информацию о нем в сеть сливаются инсайдеры.

Согласно последней информации, это не будет полная копия обычного Cybertruck. Новая машина будет иметь меньшие размеры и дизайн в аналогичном стиле.

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Что известно

Сначала информацией поделился довольно известный индийский аналитик Трип Чаудри из Global Equities Research, специализирующейся в том числе и на Tesla.

По данным источника, Tesla представит в марте 2022 года на специальном мероприятии сразу две версии Cybertruck.

Чаудри также уверяет, что обе версии получат "значительные изменения" по сравнению с ранними версиями Cybertruck.

Инсайдер не стал вдаваться в подробности изменений, но отметил, что вторая версия Cybertruck окажется примерно на 15-20 процентов меньше первой.

Сообщается, что корпуса обоих автомобилей будут построены одной и той же компанией Steel Dynamics из Техаса, которая ведет деятельность примерно в 100 милях от Техасского завода Tesla.

Чаудри прогнозирует первые официальные новости по этому поводу 26 января, когда Tesla будет отчитываться перед инвесторами о доходах.

Характеристики Cybertruck уже дважды менялись за последнее время. Сначала компания удалила со своего официального сайта характеристики и цены, а позже Илон Маск подтвердил новые спецификации, среди которых одним из самых заметных изменений стало то, что теперь Tesla установит четыре электромотора, а не три, как планировалось изначально. Каждое колесо получит отдельный двигатель. Впоследствии очередной прототип пикапа заметили на испытательном треке и в нем были некоторые изменения. В частности, появились боковые зеркала заднего вида и огромная щетка стеклоочистителя на ветровом стекле, прижатая к левой передней части кузова. Последняя вызвала лавину шуток.

Напомним, сроки начала производства Cybertruck недавно снова перенесли. Когда заказчики получат свои автомобили, пока точно неясно.

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