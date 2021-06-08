Изобретение способно "почувствовать" самые тяжелые в выявлении виды рака на ранних стадиях. Создали его специалисты Пенсильванского университета и уже успешно испытали на 93 людях со злокачественными и доброкачественными образованиями, а также на контрольной группе, состоящей из полностью здоровых людей. Прибора для анализа достаточно образца плазмы крови.

Интересно Вдохновленные природой: как создавался дизайн наушников Huawei FreeBuds 4i

Как работает "электронный нос"

Устройство нацелено на летучие органические соединения — легкие вещества, которые быстро испаряются в нормальных условиях. Раковые клетки выделяют такие соединения, причем разные виды рака выделяют разные их виды. Поэтому, например, собаки-ищейки могут буквально вынюхать рак легких по дыханию больного.

Для создания "электронного носа" ученым предстояло выявить надежные взаимосвязи между летучими органическими соединениями и различными видами рака.

Они сделали это с помощью нейросетей.

Причем основное внимание уделили тем видам рака, которые сложнее всего выявить.

В результате изобретение смогло по плазме крови диагностировать рак яичников с точностью 95 процентов, а рак поджелудочной железы — с точностью 90 процентов. В том числе и на ранних стадиях. Время диагностики каждого образца составило всего 20 минут.

Открытие ученых может избавить медицину от необходимости проводить анализы на раковые болезни инвазивными (проникающими) методами, особенно для диагностики ранних стадий рака.

В настоящее время проводятся дополнительные испытания, чтобы окончательно подтвердить эффективность "электронного носа".