Электроника в очередной раз подорожает: теперь в дефиците ее ключевой материал

Лишь недавно мы писали о том, что мировая экономика столкнулась с очередным дефицитом – меди и медной фольги. Но уже сегодня западные СМИ сообщают о новом. Он грозит серьезным подорожанием конечного продукта, поскольку нехватка коснулась его ключевого материала.

Речь идет о кремние – главном ресурсе, необходимом для изготовления процессоров и других микросхем. Его цена на мировом рынке всего за несколько месяцев выросла с 2 500 до 10 500 долларов за тонну.

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В чем причина дефицита кремния

Как пишет источник, даже по такой высокой цене его стало трудно купить из-за дефицита.

В чем же причина подорожания?

300-процентный рост цены связан с проблемами добычи ресурса, которые вызваны последствиями пандемии коронавируса.

Кроме того, свой вклад внес и Китай, а точнее его политика, направленная на снижение потребления электроэнергии в стране.

Власти Китая потребовали от некоторых компаний, в том числе и тех, что занимаются добычей сырья, снизить потребление энергии на 90 процентов от августовского уровня.

Эти ограничения будут действовать до конца года, поэтому кремний может подорожать в ближайшие месяцы еще сильнее.

Вся индустрия электронных устройств сегодня и без того переживает сильные потрясения, связанные с дефицитом микросхем, а проблемы с кремнием могут еще больше навредить производителям и рынку в целом.

Уже выросли цены на экранные панели и некоторые детали для автомобилей, а в ближайшие месяцы могут подорожать телевизоры, смартфоны, планшеты и компьютеры.