Речь идет о кремние – главном ресурсе, необходимом для изготовления процессоров и других микросхем. Его цена на мировом рынке всего за несколько месяцев выросла с 2 500 до 10 500 долларов за тонну.
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В чем причина дефицита кремния
Как пишет источник, даже по такой высокой цене его стало трудно купить из-за дефицита.
В чем же причина подорожания?
- 300-процентный рост цены связан с проблемами добычи ресурса, которые вызваны последствиями пандемии коронавируса.
- Кроме того, свой вклад внес и Китай, а точнее его политика, направленная на снижение потребления электроэнергии в стране.
- Власти Китая потребовали от некоторых компаний, в том числе и тех, что занимаются добычей сырья, снизить потребление энергии на 90 процентов от августовского уровня.
- Эти ограничения будут действовать до конца года, поэтому кремний может подорожать в ближайшие месяцы еще сильнее.
Вся индустрия электронных устройств сегодня и без того переживает сильные потрясения, связанные с дефицитом микросхем, а проблемы с кремнием могут еще больше навредить производителям и рынку в целом.
Уже выросли цены на экранные панели и некоторые детали для автомобилей, а в ближайшие месяцы могут подорожать телевизоры, смартфоны, планшеты и компьютеры.