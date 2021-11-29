Электромобили Xiaomi: сколько машин сможет выпускать компания

Xiaomi активно работает над выходом компании на рынок электромобилей. Более того, она хочет стать едва ли не самым главным его игроком. Из данных китайских властей стала известна мощность завода производителя.

Как заявляет источник, завод будет способен производить более 300 тысяч электромобилей в год. Построят его в Пекине.

Интресно Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.

Что известно

Завод будет построен в два этапа.

Помимо производственных помещений на территории разместят штаб-квартиру автомобильного подразделения Xiaomi, офисы продаж и исследовательское подразделение.

Предприятие должно выйти на полную производственную мощность в 2024 году.

Первыми инвестициями в проект стали 10 миллиардов долларов, которые планируется потратить за 10 лет. Регистрация нового направления завершилась еще в августе, поэтому сейчас компания уже может смело приступать к строительству.

По поводу дальнейшей стратегии Xiaomi все еще остается много вопросов. В том числе о первых моделях и международной экспансии. Ясно одно: Xiaomi намерена стать основным производителем электромобилей и соперничать не только с китайскими конкурентами, такими как Nio и Xpeng, но и такими крупными иностранными автопроизводителями, как Tesla.

, ранее компания анонсировала, что ее электрические автомобили будут похожи на смартфоны – такие же технологичные и под завязку забитые новейшими функциями. Продавать их планируют своими силами в фирменных магазинах Xiaomi Mi Home. Для этого изменят подход к их строительству и начнут проектировать большие помещения, которые смогут вмещать автомобили.