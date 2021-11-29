Как заявляет источник, завод будет способен производить более 300 тысяч электромобилей в год. Построят его в Пекине.

Интресно Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.

Что известно

Завод будет построен в два этапа.

Помимо производственных помещений на территории разместят штаб-квартиру автомобильного подразделения Xiaomi, офисы продаж и исследовательское подразделение.

Предприятие должно выйти на полную производственную мощность в 2024 году.

Первыми инвестициями в проект стали 10 миллиардов долларов, которые планируется потратить за 10 лет. Регистрация нового направления завершилась еще в августе, поэтому сейчас компания уже может смело приступать к строительству.

По поводу дальнейшей стратегии Xiaomi все еще остается много вопросов. В том числе о первых моделях и международной экспансии. Ясно одно: Xiaomi намерена стать основным производителем электромобилей и соперничать не только с китайскими конкурентами, такими как Nio и Xpeng, но и такими крупными иностранными автопроизводителями, как Tesla.

Напомним, ранее компания анонсировала, что ее электрические автомобили будут похожи на смартфоны – такие же технологичные и под завязку забитые новейшими функциями. Продавать их планируют своими силами в фирменных магазинах Xiaomi Mi Home. Для этого изменят подход к их строительству и начнут проектировать большие помещения, которые смогут вмещать автомобили.