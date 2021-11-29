Как заявляет источник, завод будет способен производить более 300 тысяч электромобилей в год. Построят его в Пекине.
Интресно Будет похож на большой смартфон: один из директоров Xiaomi рассказал о будущих электромобилях.
Что известно
- Завод будет построен в два этапа.
- Помимо производственных помещений на территории разместят штаб-квартиру автомобильного подразделения Xiaomi, офисы продаж и исследовательское подразделение.
- Предприятие должно выйти на полную производственную мощность в 2024 году.
Первыми инвестициями в проект стали 10 миллиардов долларов, которые планируется потратить за 10 лет. Регистрация нового направления завершилась еще в августе, поэтому сейчас компания уже может смело приступать к строительству.
По поводу дальнейшей стратегии Xiaomi все еще остается много вопросов. В том числе о первых моделях и международной экспансии. Ясно одно: Xiaomi намерена стать основным производителем электромобилей и соперничать не только с китайскими конкурентами, такими как Nio и Xpeng, но и такими крупными иностранными автопроизводителями, как Tesla.