Внешне концепт электромобиля IKEA выглядит очень просто. При этом дизайн модели был отдан на аутсорсинг – за разработку отвечал концерн Renault.

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Чем особый электромобиль от IKEA

Модель IKEA Höga имеет 1,8 метра в высоту и 2,3 метра в длину. Автомобиль рассчитан на двух пассажиров и несколько короче своего "естественного конкурента" – микроавтомобиля Citroën Ami (1,39 и 2,41 метра соответственно) и, конечно, не такая большая, как Smart Fortwo (2,69 метра).

Несмотря на малый размер, концептуально новая модель напоминает некоторые варианты мебели IKEA, которые способны трансформироваться по желанию владельца – например, пассажирское сиденье можно временно убрать для размещения в машине кресла для инвалидов.

В машине при необходимости можно освободить место для:

велосипеда;

детской каляски;

комплекта для серфинга;

и другого инвентаря.

Концепт автомобиля IKEA Höga: смотрите видео

Электромобиль "собери сам"

Сборник разработанного Renault электромобиля потребует больше терпения и навыков, чем создание дивана из комплекта IKEA, поскольку от владельца подобного электромобиля из 374 деталей зависят не только его личные жизнь и здоровье, но и благополучие пассажира и/или пешеходов и других участников дорожного движения.

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Компании-партнеры разработали крайне необычную систему – переднее и заднее окна будут открываться вверх, заменяя обычные двери. Примечательна и цена новинки – планируется, что IKEA Höga будет стоить 5300 евро.

Для сравнения, Citroën Ami стоит 6900 евро. Необходимо отметить, что он продается уже в готовом виде и не требует самостоятельной сборки. Об остальных характеристиках электромобиля IKEA и Renault объявят позже.