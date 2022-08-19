Новый концепт электромобиля от Dodge получил акустическую систему для имитации звуков двигателя

Благодаря своей конструкции электромобили издают гораздо меньше шума, чем машины на бензине. Не всем это нравится – многие до сих пор выбирают машины с двигателем внутреннего сгорания только чтобы слышать знакомые звуки.

В свое время компания Dodge выпустила автомобиль, ставший действительно культовым среди любителей машин и фанатов попкультуры. Это Charger – так называемый маслкар, отличавшийся своеобразным дизайном, популярным в 1960-х – 1970-х годах. Они имели восьмицилиндровые двигатели большого объема и мощности, а потому издавали очень узнаваемые звуки, которые любят до сих пор.

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Электрический маслкар

В 2022 году Dodge решила возродить узнаваемый бренд и представила концепт электромобиля, который следует культовому дизайну, но вместе с тем не вредит природе. Его назвали Charger Daytona SRT "Banshee" и это полностью электрический транспорт.



Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

В пресс-релизе компании мало подробностей о технических характеристиках автомобиля.

Известно лишь, что новый маслкар оснастили фирменной 800-вольтовой полноприводной силовой установкой мощностью 700 лошадиных сил.

Предусмотрена также система трансмиссии, имитирующая резкие толчки при переключении передач как в машинах с бензиновым двигателем.

Внутри установили изогнутую приборную панель, мультимедийный экран и дополнительный проекционный дисплей.



Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge



​Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge



​Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

Звуки

В корпусе автомобиля располагается полноценная акустическая система, основная задача которой – имитировать звук восьмицилиндрового двигателя.

По словам представителей компании, Fratzonic (так назвали систему) сможет воспроизводить "выхлоп" громкостью до 126 децибел. Этот показатель эквивалентен громкости Dodge Hellcat и превышает порог, при котором звук может причинить болезненные ощущения незащищенным ушам.



​Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge

Напомним, ранее Dodge заявила, что в 2024 году приостановит производство бензиновых версий Charger и Challenger. Компания объявила о планах выпустить электрический маслкар, но тогда анонс прошел без подробностей.

Выход первого электрокара бренда намечен на 2024 год.



​Электромобиль Charger Daytona SRT "Banshee" / Фото Dodge