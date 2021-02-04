Электрокары: какой вред окружающей среде может нанести "зеленый" транспорт
Популярность электрокаров растет бешеными темпами. Это неудивительно, потому что они славятся нулевыми выбросами в атмосферу. Однако есть другая сторона медали – сырье, которое используют для производства батарей и двигателей.
Источник: 24 канал
Электрические и гибридно-электрические машины сохраняют энергию в литий-ионных аккумуляторах. Это такие себе увеличенные батареи для ноутбуков или смартфонов.
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Будущее за электрокарами
В ближайшие 20 лет мир может полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Государства одно за другим принимают законы, обязывающие их граждан пересаживаться на "зеленый" транспорт. На этом фоне производство электрокаров растет в геометрической прогрессии.
Если сами электромобили являются чистыми, то их производство имеет определенное экологическое влияние.
Об угрозах
Критически важными материалами в литий-ионных батареях являются литий и кобальт.
Литий
- Литий является самым легким твердым элементом в таблице Менделеева, а его часть в земной коре составляет лишь 0,002%.
- Добывают его в основном из шахт Австралии, иногда с месторождений глины и соленых озер Аргентины, Боливии и Чили.
- Для добычи лития требуется значительное количество воды – примерно 2,27 миллиона литров на тонну лития.
- В чилийском районе Салар-де-Атакама добыча лития потребляет 65% водоснабжения региона. Это не только создало экстремальный дефицит воды, но и существенно повлияло на способность местных фермеров выращивать урожай и содержать скот.
- Дополнительным воздействием добычи лития на окружающую среду является то, что это наносит вред почве, загрязняет воздух и без того ограниченное водоснабжение.
Кобальт
Примерно половина мировых запасов кобальта сосредоточена в Демократической республике Конго. И это самая большая проблема, ведь страна является политически нестабильной. Хуже того, 20% добытого кобальта копают вручную на кустарных шахтах, где используют детский труд. Недаром кобальт заслужил репутацию кровавого алмаза в мире электромобилей. Из-за этого поставки кобальта трудно будет сделать этичными и безопасными.
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Есть ли решение этой проблемы
Источники: Autoexpress, FT, Atsdr
Производители электрокаров пытаются решить эту проблему уменьшением зависимости от кобальта. Некоторые автомобильные производители снизили использование кобальта в своих аккумуляторах, компенсируя это увеличением никеля.
Однако уменьшение кобальта может снизить срок службы батарей и увеличить риски пожаров батарей. А пыль из никеля наносит существенный вред здоровью людей, участвующих в его переработке.
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