Популярность электрокаров растет бешеными темпами. Это неудивительно, потому что они славятся нулевыми выбросами в атмосферу. Однако есть другая сторона медали – сырье, которое используют для производства батарей и двигателей.

Источник: 24 канал

Электрические и гибридно-электрические машины сохраняют энергию в литий-ионных аккумуляторах. Это такие себе увеличенные батареи для ноутбуков или смартфонов.

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Будущее за электрокарами

В ближайшие 20 лет мир может полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания. Государства одно за другим принимают законы, обязывающие их граждан пересаживаться на "зеленый" транспорт. На этом фоне производство электрокаров растет в геометрической прогрессии.

Если сами электромобили являются чистыми, то их производство имеет определенное экологическое влияние.

Об угрозах

Источники: HIR, FT

Критически важными материалами в литий-ионных батареях являются литий и кобальт.

Литий

Литий является самым легким твердым элементом в таблице Менделеева, а его часть в земной коре составляет лишь 0,002% .

в таблице Менделеева, а его часть в земной коре составляет . Добывают его в основном из шахт Австралии , иногда с месторождений глины и соленых озер Аргентины , Боливии и Чили .

, иногда с месторождений глины и соленых озер , и . Для добычи лития требуется значительное количество воды – примерно 2,27 миллиона литров на тонну лития.

– примерно 2,27 миллиона литров на тонну лития. В чилийском районе Салар-де-Атакама добыча лития потребляет 65% водоснабжения региона . Это не только создало экстремальный дефицит воды , но и существенно повлияло на способность местных фермеров выращивать урожай и содержать скот.

. Это не только создало экстремальный , но и существенно повлияло на способность местных фермеров выращивать урожай и содержать скот. Дополнительным воздействием добычи лития на окружающую среду является то, что это наносит вред почве, загрязняет воздух и без того ограниченное водоснабжение.

Кобальт

Примерно половина мировых запасов кобальта сосредоточена в Демократической республике Конго. И это самая большая проблема, ведь страна является политически нестабильной. Хуже того, 20% добытого кобальта копают вручную на кустарных шахтах, где используют детский труд. Недаром кобальт заслужил репутацию кровавого алмаза в мире электромобилей. Из-за этого поставки кобальта трудно будет сделать этичными и безопасными.

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Есть ли решение этой проблемы

Источники: Autoexpress, FT, Atsdr

Производители электрокаров пытаются решить эту проблему уменьшением зависимости от кобальта. Некоторые автомобильные производители снизили использование кобальта в своих аккумуляторах, компенсируя это увеличением никеля.

Однако уменьшение кобальта может снизить срок службы батарей и увеличить риски пожаров батарей. А пыль из никеля наносит существенный вред здоровью людей, участвующих в его переработке.