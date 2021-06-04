Электрокар Tesla S Plaid установил новый мировой рекорд скорости в драг-рейсинге

Обновленная версия Tesla Model S только готовится к выходу на рынок, но электромобиль в особой спецификации Plaid уже демонстрирует амбициозные динамические характеристики. На днях этот электрокар установил новый рекорд времени прохождения дистанции в четверть мили (≈402 метра).
Сама Tesla заявляет для своей новинки максимальную скорость в 320 км/ч, разгон до "сотни" за 1,99 секунды и пробег на одной зарядке до 624 километров. Новые свидетельства впечатляющей динамики Tesla Model S Plaid продемонстрировал в ходе своего выступления известный ведущий Джей Лено.
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Недавно он посетил гоночную трассу, где Tesla тестирует свой прототип Model S Plaid, ему стало известно о времени прохождения дистанции в 402 метра (четверть мили), а также факте фиксации нового рекорда представителем аккредитованной организации.
Рекорд скорости в заезде на четверть мили
Ведущий утверждает, что прототип Tesla Model S Plaid на дистанции в 402 метра разогнался до 243 км/ч, преодолев ее за 9,247 секунды. Для сравнения, несравненно более дорогой автомобиль Bugatti Chiron Sport аналогичную дистанцию преодолел за 9,4 секунды при максимальной скорости 254,3 км/ч, но таких гиперкаров было выпущено всего 500 экземпляров, и стоят они существенно дороже новинки Tesla, которая, напомним, будет продаваться примерно за 120 тысяч долларов.Интересный факт. Электрический гиперкар Rimac Nevera аналогичную дистанцию преодолевает за 8,6 секунды, но это достижение пока не носит статус официального, и сама машина хорватского производства оценивается почти в 2,4 миллиона долларов.
Самое интересное, что большинство гиперкаров являются двухместными купе, а Tesla Model S Plaid может предлагаться в семиместном исполнении, хотя с полной загрузкой ее динамика будет предсказуемо хуже. Tesla готовится сообщить о новом мировом рекорде на мероприятии десятого июня, которое будет посвящено выходу модели на рынок.