Сама Tesla заявляет для своей новинки максимальную скорость в 320 км/ч, разгон до "сотни" за 1,99 секунды и пробег на одной зарядке до 624 километров. Новые свидетельства впечатляющей динамики Tesla Model S Plaid продемонстрировал в ходе своего выступления известный ведущий Джей Лено.

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Недавно он посетил гоночную трассу, где Tesla тестирует свой прототип Model S Plaid, ему стало известно о времени прохождения дистанции в 402 метра (четверть мили), а также факте фиксации нового рекорда представителем аккредитованной организации.

Рекорд скорости в заезде на четверть мили

Ведущий утверждает, что прототип Tesla Model S Plaid на дистанции в 402 метра разогнался до 243 км/ч, преодолев ее за 9,247 секунды. Для сравнения, несравненно более дорогой автомобиль Bugatti Chiron Sport аналогичную дистанцию ​​преодолел за 9,4 секунды при максимальной скорости 254,3 км/ч, но таких гиперкаров было выпущено всего 500 экземпляров, и стоят они существенно дороже новинки Tesla, которая, напомним, будет продаваться примерно за 120 тысяч долларов.

Интересный факт. Электрический гиперкар Rimac Nevera аналогичную дистанцию ​​преодолевает за 8,6 секунды, но это достижение пока не носит статус официального, и сама машина хорватского производства оценивается почти в 2,4 миллиона долларов.

Самое интересное, что большинство гиперкаров являются двухместными купе, а Tesla Model S Plaid может предлагаться в семиместном исполнении, хотя с полной загрузкой ее динамика будет предсказуемо хуже. Tesla готовится сообщить о новом мировом рекорде на мероприятии десятого июня, которое будет посвящено выходу модели на рынок.