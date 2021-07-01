Новаторский электрический скейтборд: удобная поездка без чрезмерной усталости

За долгие годы скейтбординг стал любимым хобби и видом спорта для людей всех возрастов. Компания Venice Longboards разработала удобный электрический скейт для настоящих ценителей долгих поездок. Если вы ищете скейтборд, который отвезет вас на работу, то эта доска именно для вас.

Модель Hermosa, разработанная Venice Longboards, предлагает доступные и экологически чистые, высококачественные электрические скейтборды. Бренд специализируется на разработке "длинных досок" для скейтбординга – лонгбордов. Они удобны именно для длительных и долгих поездок, а не для трюков. Именно таким является скейт Hermosa Electric Longboard.

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Доска изготовлена из прочной древесины клена, что обеспечивает лучшую устойчивость при прохождении поворотов или скольжении по неровным дорожкам.

Благодаря интегрированной тормозной системе, коаксиальному редуктору и системе динамического определения скорости поездка на Hermosa Electric обещает быть плавной и безопасной несмотря на местность или состояние дорожного покрытия.

Пульт управления скейтом позволит удобно передвигаться по улицам города.

Технические характеристики новинки