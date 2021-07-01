Модель Hermosa, разработанная Venice Longboards, предлагает доступные и экологически чистые, высококачественные электрические скейтборды. Бренд специализируется на разработке "длинных досок" для скейтбординга – лонгбордов. Они удобны именно для длительных и долгих поездок, а не для трюков. Именно таким является скейт Hermosa Electric Longboard.
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Доска изготовлена из прочной древесины клена, что обеспечивает лучшую устойчивость при прохождении поворотов или скольжении по неровным дорожкам.
Благодаря интегрированной тормозной системе, коаксиальному редуктору и системе динамического определения скорости поездка на Hermosa Electric обещает быть плавной и безопасной несмотря на местность или состояние дорожного покрытия.
Пульт управления скейтом позволит удобно передвигаться по улицам города.
Технические характеристики новинки
- Вес скейтборда составляет 4 килограмма.
- Длина – 91 сантиметр.
- Электродвигатель имеет мощность 350 ватт.
- Двигатель обеспечивает возможность преодолевать подъемы или спуски с наклоном до 30 градусов.
- Максимальная дальность движения без подзарядки – 16 километров.
- Время зарядки батареи – 1,5 часа.
- Максимальная скорость – 21 километр в час.
- Скейтборд может везти груз до 100 килограммов.