Модель Hermosa, разработанная Venice Longboards, предлагает доступные и экологически чистые, высококачественные электрические скейтборды. Бренд специализируется на разработке "длинных досок" для скейтбординга – лонгбордов. Они удобны именно для длительных и долгих поездок, а не для трюков. Именно таким является скейт Hermosa Electric Longboard.

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Доска изготовлена из прочной древесины клена, что обеспечивает лучшую устойчивость при прохождении поворотов или скольжении по неровным дорожкам.

Благодаря интегрированной тормозной системе, коаксиальному редуктору и системе динамического определения скорости поездка на Hermosa Electric обещает быть плавной и безопасной несмотря на местность или состояние дорожного покрытия.

Пульт управления скейтом позволит удобно передвигаться по улицам города.

Технические характеристики новинки