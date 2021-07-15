Буксир получил название eWolf. Его строит компания Master Boat Builders, которая расположена в штате Алабама. Корабль строят с целью заменить буксир, который сейчас обслуживает порт Сан-Диего и использует более 113 000 литров дизельного топлива в год. Углеродный след дизельного буксира соответствующий, а eWolf сможет изменить эту ситуацию к лучшему. Электрический буксир будет иметь два дизельных генератора как предупредительную меру.

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Характеристики будущего судна

Длина судна – 25 метров.

Длина по ватерлинии – 23,8 метра.

Скорость – 12 узлов.

Тяговое усилие – 70 тонн.

Основная силовая установка будет иметь мощность 6,2 мегаватт-часа. Установку будут приводить в действие два электрических двигателя Ramme мощностью 2100 киловатт каждый. Это позволит обеспечить максимальную скорость 22,2 километра в час.

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Информация о времени автономной работы отсутствует. Ожидается, что буксир eWolf сможет полноценно выполнить миссию по оказанию помощи кораблю и только после этого уплыть на станцию ​​подзарядки, которая будет построена в порту.

Известно, что батареи корабля будут построены по модульному принципу. Таким образом инженеры заложили в характеристики буксира возможность обновления и улучшения. Такое решение приняли из понимания, что технологии постоянно улучшаются, поэтому нужно было позволить "безболезненно" и просто добавлять эти технологии в конструкции буксира. Поэтому, если появится новая технология батарей с большей вместимостью, то ее легко будет внедрить.

Ожидается, что буксир eWolf начнет работу в середине 2023 года.